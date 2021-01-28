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В подземном переходе в Челябинске взорвался газовый баллон
В подземном переходе в Челябинске взорвался газовый баллон
Газовый баллон взорвался в четверг в подземном пешеходном переходе в центре Челябинска, пострадал один человек, сообщила пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T10:52
2021-01-28T10:52
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв – РИА Новости. Газовый баллон взорвался в четверг в подземном пешеходном переходе в центре Челябинска, пострадал один человек, сообщила пресс-служба горадминистрации."Сегодня, 28 января, в 12.20 (10.20 мск) в ходе ремонтных работ произошел взрыв газового баллона в пешеходном переходе в районе дома №56 по проспекту Ленина (выход на Арбитражный суд Челябинской области). По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек, его состояние уточняется", - говорится в сообщении.На месте работают экстренные службы, по данному факту проводится проверка, добавляет администрация города.
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челябинск, происшествия

В подземном переходе в Челябинске взорвался газовый баллон

10:52 28.01.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв – РИА Новости. Газовый баллон взорвался в четверг в подземном пешеходном переходе в центре Челябинска, пострадал один человек, сообщила пресс-служба горадминистрации.
"Сегодня, 28 января, в 12.20 (10.20 мск) в ходе ремонтных работ произошел взрыв газового баллона в пешеходном переходе в районе дома №56 по проспекту Ленина (выход на Арбитражный суд Челябинской области). По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек, его состояние уточняется", - говорится в сообщении.
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На месте работают экстренные службы, по данному факту проводится проверка, добавляет администрация города.
 
ЧелябинскПроисшествия
 
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