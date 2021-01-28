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В подземном переходе в Челябинске взорвался газовый баллон

В подземном переходе в Челябинске взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался в четверг в подземном пешеходном переходе в центре Челябинска, пострадал один человек, сообщила пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:52

2021-01-28T10:52

2021-01-28T10:52

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв – РИА Новости. Газовый баллон взорвался в четверг в подземном пешеходном переходе в центре Челябинска, пострадал один человек, сообщила пресс-служба горадминистрации."Сегодня, 28 января, в 12.20 (10.20 мск) в ходе ремонтных работ произошел взрыв газового баллона в пешеходном переходе в районе дома №56 по проспекту Ленина (выход на Арбитражный суд Челябинской области). По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек, его состояние уточняется", - говорится в сообщении.На месте работают экстренные службы, по данному факту проводится проверка, добавляет администрация города.

https://ria.ru/20210122/vzryv-1594128425.html

челябинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинск, происшествия