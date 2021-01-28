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В России введут беззаявительный механизм выплат по нетрудоспособности

В России введут беззаявительный механизм выплат по нетрудоспособности

Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм выплат по временной нетрудоспособности, сообщил в четверг председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:46

2021-01-28T12:46

2021-01-28T12:46

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм выплат по временной нетрудоспособности, сообщил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин."На этой неделе Государственная Дума приняла в первом чтении разработанный правительством законопроект, который меняет порядок выплаты различных пособий, в том числе по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Они будут перечисляться людям напрямую из фонда социального страхования, а не через работодателя. Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат, то есть автоматически в электронном виде", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20201203/oms-1587480255.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество