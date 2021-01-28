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В России введут беззаявительный механизм выплат по нетрудоспособности
В России введут беззаявительный механизм выплат по нетрудоспособности
Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм выплат по временной нетрудоспособности, сообщил в четверг председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:46
2021-01-28T12:46
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм выплат по временной нетрудоспособности, сообщил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин."На этой неделе Государственная Дума приняла в первом чтении разработанный правительством законопроект, который меняет порядок выплаты различных пособий, в том числе по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Они будут перечисляться людям напрямую из фонда социального страхования, а не через работодателя. Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат, то есть автоматически в электронном виде", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства в режиме видеоконференции.
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михаил мишустин, общество

В России введут беззаявительный механизм выплат по нетрудоспособности

12:46 28.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедсестра заполняет больничный лист
Медсестра заполняет больничный лист - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм выплат по временной нетрудоспособности, сообщил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"На этой неделе Государственная Дума приняла в первом чтении разработанный правительством законопроект, который меняет порядок выплаты различных пособий, в том числе по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Они будут перечисляться людям напрямую из фонда социального страхования, а не через работодателя. Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат, то есть автоматически в электронном виде", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства в режиме видеоконференции.
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