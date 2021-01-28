https://ria.ru/20210128/vuz-1594931299.html
Минобрнауки дало рекомендации вузам по началу семестра
Минобрнауки дало рекомендации вузам по началу семестра
Министерство науки и высшего образования попросило вузы начать семестр в формате, близком к традиционному, пропорция обучения в дистанционном формате при этом... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:31
2021-01-28T12:31
2021-01-28T12:32
навигатор абитуриента
валерий фальков
российский союз ректоров
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования попросило вузы начать семестр в формате, близком к традиционному, пропорция обучения в дистанционном формате при этом остается на усмотрение вузов и зависит от эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте Российского союза ректоров.Добавляется, что в ходе заседания Совета Российского Союза ректоров, в котором принял участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава ведомства отметил, что начало нового семестра в вузах — это главный вопрос для системы образования на текущий момент."Глава ведомства выразил пожелание к вузам организовать обучение в формате, близком к традиционному, отметив, в то же самое время, что к классическому формату учебного процесса, наверное, полностью вернуться пока не удастся. В.Н. Фальков предложил, чтобы конкретная пропорция сочетания дистанционного и традиционного оставалась бы на усмотрении администрации вуза, с учетом эпидемиологической обстановки в регионе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210125/vuz-1594478958.html
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навигатор абитуриента, валерий фальков, российский союз ректоров, общество