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Минобрнауки дало рекомендации вузам по началу семестра
Минобрнауки дало рекомендации вузам по началу семестра
Министерство науки и высшего образования попросило вузы начать семестр в формате, близком к традиционному, пропорция обучения в дистанционном формате при этом... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:31
2021-01-28T12:32
навигатор абитуриента
валерий фальков
российский союз ректоров
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования попросило вузы начать семестр в формате, близком к традиционному, пропорция обучения в дистанционном формате при этом остается на усмотрение вузов и зависит от эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте Российского союза ректоров.Добавляется, что в ходе заседания Совета Российского Союза ректоров, в котором принял участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава ведомства отметил, что начало нового семестра в вузах — это главный вопрос для системы образования на текущий момент."Глава ведомства выразил пожелание к вузам организовать обучение в формате, близком к традиционному, отметив, в то же самое время, что к классическому формату учебного процесса, наверное, полностью вернуться пока не удастся. В.Н. Фальков предложил, чтобы конкретная пропорция сочетания дистанционного и традиционного оставалась бы на усмотрении администрации вуза, с учетом эпидемиологической обстановки в регионе", - говорится в сообщении.
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навигатор абитуриента, валерий фальков, российский союз ректоров, общество

Минобрнауки дало рекомендации вузам по началу семестра

12:31 28.01.2021 (обновлено: 12:32 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования попросило вузы начать семестр в формате, близком к традиционному, пропорция обучения в дистанционном формате при этом остается на усмотрение вузов и зависит от эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте Российского союза ректоров.
Добавляется, что в ходе заседания Совета Российского Союза ректоров, в котором принял участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава ведомства отметил, что начало нового семестра в вузах — это главный вопрос для системы образования на текущий момент.
"Глава ведомства выразил пожелание к вузам организовать обучение в формате, близком к традиционному, отметив, в то же самое время, что к классическому формату учебного процесса, наверное, полностью вернуться пока не удастся. В.Н. Фальков предложил, чтобы конкретная пропорция сочетания дистанционного и традиционного оставалась бы на усмотрении администрации вуза, с учетом эпидемиологической обстановки в регионе", - говорится в сообщении.
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Навигатор абитуриентаВалерий ФальковРоссийский союз ректоровОбщество
 
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