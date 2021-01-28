https://ria.ru/20210128/vtorzhenie-1594907776.html

В Норвегии пожаловались на вторжение "Красной армии Сталина"

В Норвегии пожаловались на вторжение "Красной армии Сталина"

Жители Норвегии пожаловались на вторжение камчатских крабов, рассказал журналист испанской газеты La Vanguardia Рафаэль Рамос, назвав ракообразных "Красной... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:41

2021-01-28T10:41

2021-01-28T13:47

россия

кольский полуостров

мурманск

норвегия

в мире

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Жители Норвегии пожаловались на вторжение камчатских крабов, рассказал журналист испанской газеты La Vanguardia Рафаэль Рамос, назвав ракообразных "Красной армией Сталина".В 70-х годах советские ученые перевезли крабов в Мурманск и на Кольский полуостров в рамках эксперимента. По словам Рамоса, крабам удалось не только прижиться, но и мигрировать на территорию соседней Норвегии вплоть до Лофотенских островов.Журналист отмечает, что теперь ракообразные создают большие проблемы местным рыбакам, так как рвут клешнями их сети.Свои претензии выдвинули и защитники окружающей среды. По их мнению, большие колонии крабов поедают мидий, моллюсков, планктон и других обитателей морского дна, тем самым нарушая баланс экосистемы.Автор статьи сравнил вторжение крабов с оккупацией Норвегии немцами во время Второй мировой войны. "Но даже эти давние вторжения не могут сравниться с вторжением десяти миллионов камчатских крабов, "Красной армии Сталина", — подытожил Рамос. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201229/zapolyare-1591320358.html

https://ria.ru/20210123/gorod-1594285932.html

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россия, кольский полуостров, мурманск, норвегия, в мире