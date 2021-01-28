https://ria.ru/20210128/vrachi-1594893422.html

Более пяти тысяч медработников в Москве получили "добрые бейджи"

Более пяти тысяч медработников в Москве получили "добрые бейджи"

Московским врачам с мая 2020 года передали более пяти тысяч "добрых бейджей", благодаря которым пациенты могут увидеть лица и имена людей, помогающих им... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T08:26

2021-01-28T08:26

2021-01-28T08:26

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Московским врачам с мая 2020 года передали более пяти тысяч "добрых бейджей", благодаря которым пациенты могут увидеть лица и имена людей, помогающих им бороться с коронавирусом, сообщается на сайте мэра столицы в четверг."Акция "Добрые бейджи" проектного офиса "Молодежь Москвы" началась в мае 2020 года. Волонтеры фотографируют медицинских работников, которые работают в красных зонах больниц, чтобы затем изготовить им персональные бейджи. Всего за время акции врачам передали более пяти тысяч таких бейджей", - говорится в сообщении.Уточняется, что на этой неделе "добрые бейджи" передали врачам городской клинической больницы имени В.М. Буянова и Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского."Когда пациенты замечают на груди врача такие интересные картинки, наши настоящие лица, не фотографии на паспорт, у них сразу поднимается настроение. Это того стоит", - цитирует пресс-служба мэра анестезиолога-реаниматолога обсервационного отделения ГКБ имени В.М. Буянова Гульназ Муллакаеву.Согласно сообщению, волонтеры-фотографы работают в чистой зоне больниц во время пересменки врачей. Затем они обрабатывают снимки и отправляют их в печать для изготовления бейджей. Они отличаются по цвету: красные - для врачей, синие - для медбратьев и медсестер, зеленые - для санитаров. Готовые бейджи с лентами передаются в больницы."Врачи сегодня очень много времени проводят в масках, а при общении с пациентом необходим визуальный контакт. Когда человек улыбается, делает это искренне, важно видеть его улыбку, а сейчас все закрывают маски. Улыбающееся лицо на бейдже врача значительно упрощает нам общение с пациентом", - приводятся на сайте слова заведующего консультативно-диагностического отделения больницы имени Л.И. Свержевского Павла Чумакова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/privivka-1594818828.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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