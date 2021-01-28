Ученые предупредили о вирусе с летальностью 75%
18:40 28.01.2021 (обновлено: 20:08 28.01.2021)
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Британское издание Guardian со ссылкой на независимое исследование рассказало о вирусе "Нипах", способном вызвать пандемию со смертностью 75%.
Специалисты из некоммерческой организации Access to Medicine Foundation, базирующейся в Нидерландах, заявили, что "Нипах" может спровоцировать вспышку инфекции в любой момент.
По данным ВОЗ, вирус может протекать бессимптомно, а также вызывать серьезные респираторные проблемы и энцефалит, отек головного мозга и смертность в диапазоне от 40% до 75%. "Нипах" может передаваться человеку от животных — летучих мышей или свиней — или через зараженную пищу. Подхватить инфекцию можно также от другого человека. По словам экспертов, естественный носитель вируса — крылан — млекопитающее из отряда рукокрылых.
"Следующая пандемия возникнет из-за лекарственно-устойчивой инфекции", — говорится в исследовании.
Вирус "Нипах" включен в список Всемирной организации здравоохранения как один из наиболее опасных для человечества. Препаратов и вакцин для лечения этой инфекции не существует. У фармацевтических компаний пока нет проекта по созданию лекарства для противодействия "Нипаху". В качестве лечения применяют симптоматическую интенсивную терапию.
Для профилактики инфекции ВОЗ предлагает ограничить доступ летучих мышей-носителей к соку финиковых пальм и к другим пищевым продуктам. Перед потреблением свежий сок финиковой пальмы нужно вскипятить, а фрукты — помыть и очистить от кожуры. Нельзя также употреблять плоды со следами укусов летучих мышей. По возможности необходимо избегать контактов с инфицированными свиньями — носителями вируса "Нипах". Контактировать с зараженными людьми и животными можно с использованием индивидуальных средств защиты.