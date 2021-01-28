https://ria.ru/20210128/vertolet-1594925048.html
Вертолет Ми-8 зацепил лопастями здание в поселке под Красноярском
Вертолет Ми-8 зацепил лопастями здание в поселке под Красноярском
Вертолет Ми-8 в поселке Богучаны Красноярского края при подготовке к взлету зацепил лопастями здание, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:06
2021-01-28T12:06
2021-01-28T19:45
ми-8
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594960587_0:144:1024:720_1920x0_80_0_0_081ed8b49f4d2c8e842c282a7df7dc1a.jpg
КРАСНОЯРСК, 28 янв — РИА Новости. Вертолет Ми-8 в поселке Богучаны Красноярского края при подготовке к взлету зацепил лопастями здание, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."По предварительной информации, при выполнении подготовки к взлету Ми-8 лопастями зацепил здание. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.Другие детали пока неизвестны.
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594960587_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_db211cfcc0304d10bca40da5c17f1117.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ми-8, красноярский край, происшествия