https://ria.ru/20210128/vertolet-1594925048.html

Вертолет Ми-8 зацепил лопастями здание в поселке под Красноярском

Вертолет Ми-8 зацепил лопастями здание в поселке под Красноярском

Вертолет Ми-8 в поселке Богучаны Красноярского края при подготовке к взлету зацепил лопастями здание, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:06

2021-01-28T12:06

2021-01-28T19:45

ми-8

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 28 янв — РИА Новости. Вертолет Ми-8 в поселке Богучаны Красноярского края при подготовке к взлету зацепил лопастями здание, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."По предварительной информации, при выполнении подготовки к взлету Ми-8 лопастями зацепил здание. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.Другие детали пока неизвестны.

красноярский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ми-8, красноярский край, происшествия