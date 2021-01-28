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Вертолет Ми-8 зацепил лопастями здание в поселке под Красноярском
Вертолет Ми-8 зацепил лопастями здание в поселке под Красноярском
Вертолет Ми-8 в поселке Богучаны Красноярского края при подготовке к взлету зацепил лопастями здание, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 28.01.2021
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ми-8
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 28 янв — РИА Новости. Вертолет Ми-8 в поселке Богучаны Красноярского края при подготовке к взлету зацепил лопастями здание, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."По предварительной информации, при выполнении подготовки к взлету Ми-8 лопастями зацепил здание. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.Другие детали пока неизвестны.
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ми-8, красноярский край, происшествия

Вертолет Ми-8 зацепил лопастями здание в поселке под Красноярском

12:06 28.01.2021 (обновлено: 19:45 28.01.2021)
 
© Фото : Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФПоследствия инцидента, произошедшего с вертолетом МИ-8АМТ на посадочной площадке Богучаны Красноярского края
Последствия инцидента, произошедшего с вертолетом МИ-8АМТ на посадочной площадке Богучаны Красноярского края - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ
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КРАСНОЯРСК, 28 янв — РИА Новости. Вертолет Ми-8 в поселке Богучаны Красноярского края при подготовке к взлету зацепил лопастями здание, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"По предварительной информации, при выполнении подготовки к взлету Ми-8 лопастями зацепил здание. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Другие детали пока неизвестны.
 
Ми-8Красноярский крайПроисшествия
 
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