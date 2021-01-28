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https://ria.ru/20210128/vaktsiny-1595041658.html
Денег десяти миллиардеров хватило бы на вакцины для всех, заявили в ООН
Денег десяти миллиардеров хватило бы на вакцины для всех, заявили в ООН
Денег, скопленных десятью самыми крупными миллиардерами за кризис, вызванный пандемией коронавируса, хватило бы на то, чтобы оплатить вакцинацию во всем мире,... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T21:25
2021-01-28T21:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
oxfam
здоровье - общество
оон
в мире
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ООН, 28 янв – РИА Новости. Денег, скопленных десятью самыми крупными миллиардерами за кризис, вызванный пандемией коронавируса, хватило бы на то, чтобы оплатить вакцинацию во всем мире, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш."Доклад Oxfam (британской неправительственной организации) на этой неделе показал, что денег, накопленных десятью самыми крупными миллиардерами мира во время кризиса, будет более чем достаточно, чтобы не допустить скатывания кого бы то ни было в нищету в результате пандемии", - сказал Гутерреш.По его словам, эти деньги могли "бы также оплатить вакцинацию от COVID-19 для всех и везде".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, oxfam, здоровье - общество, оон, в мире

Денег десяти миллиардеров хватило бы на вакцины для всех, заявили в ООН

21:25 28.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 28 янв – РИА Новости. Денег, скопленных десятью самыми крупными миллиардерами за кризис, вызванный пандемией коронавируса, хватило бы на то, чтобы оплатить вакцинацию во всем мире, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Доклад Oxfam (британской неправительственной организации) на этой неделе показал, что денег, накопленных десятью самыми крупными миллиардерами мира во время кризиса, будет более чем достаточно, чтобы не допустить скатывания кого бы то ни было в нищету в результате пандемии", - сказал Гутерреш.
По его словам, эти деньги могли "бы также оплатить вакцинацию от COVID-19 для всех и везде".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешOxfamЗдоровье - ОбществоООНВ мире
 
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