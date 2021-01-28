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Денег десяти миллиардеров хватило бы на вакцины для всех, заявили в ООН
Денег десяти миллиардеров хватило бы на вакцины для всех, заявили в ООН
Денег, скопленных десятью самыми крупными миллиардерами за кризис, вызванный пандемией коронавируса, хватило бы на то, чтобы оплатить вакцинацию во всем мире,... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T21:25
2021-01-28T21:25
2021-01-28T21:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
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ООН, 28 янв – РИА Новости. Денег, скопленных десятью самыми крупными миллиардерами за кризис, вызванный пандемией коронавируса, хватило бы на то, чтобы оплатить вакцинацию во всем мире, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш."Доклад Oxfam (британской неправительственной организации) на этой неделе показал, что денег, накопленных десятью самыми крупными миллиардерами мира во время кризиса, будет более чем достаточно, чтобы не допустить скатывания кого бы то ни было в нищету в результате пандемии", - сказал Гутерреш.По его словам, эти деньги могли "бы также оплатить вакцинацию от COVID-19 для всех и везде".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210126/antisemitizm-1594610290.html
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, oxfam, здоровье - общество, оон, в мире