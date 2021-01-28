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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1595029054.html
Ракова заявила о возможности привить от COVID-19 всех желающих москвичей
Ракова заявила о возможности привить от COVID-19 всех желающих москвичей
Пропускная способность в выездных пунктах вакцинации от коронавируса в Москве в два-три раза выше, чем в обычных пунктах, и город готов обеспечить высокий спрос РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T19:35
2021-01-28T20:59
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пропускная способность в выездных пунктах вакцинации от коронавируса в Москве в два-три раза выше, чем в обычных пунктах, и город готов обеспечить высокий спрос на вакцинацию, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы уже сейчас видим, что пропускная способность этих точек в два-три раза выше, чем обычных пунктах в медицинских учреждениях", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что проблем нет ни с организацией процесса, ни с поствакцинальными осложнениями.Она добавила, что город готов обеспечить вакцинацию всех желающих. "Мы имеем сейчас возможность обеспечить весь спрос", - отметила вице-мэр.По ее словах, в пунктах вакцинации построена логистика, чтобы не было очередей и была бы обеспечена социальная дистанция.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, москва, общество

Ракова заявила о возможности привить от COVID-19 всех желающих москвичей

19:35 28.01.2021 (обновлено: 20:59 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОчередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пропускная способность в выездных пунктах вакцинации от коронавируса в Москве в два-три раза выше, чем в обычных пунктах, и город готов обеспечить высокий спрос на вакцинацию, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы уже сейчас видим, что пропускная способность этих точек в два-три раза выше, чем обычных пунктах в медицинских учреждениях", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что проблем нет ни с организацией процесса, ни с поствакцинальными осложнениями.
Она добавила, что город готов обеспечить вакцинацию всех желающих. "Мы имеем сейчас возможность обеспечить весь спрос", - отметила вице-мэр.
Медицинский сотрудник держит в руках вакцину Спутник-V - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 20:03Распространение коронавируса
Ракова рассказала о вакцинации от CОVID-19 в московских домах престарелых
По ее словах, в пунктах вакцинации построена логистика, чтобы не было очередей и была бы обеспечена социальная дистанция.

Мы работаем уже две недели, и никаких проблем, никаких жалоб со стороны москвичей мы не увидели.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Анастасия Ракова
заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
К доктору в торговый центр: массовая вакцинация от коронавируса
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Вакцинация от коронавируса в России бесплатная и добровольная.

Очередь на вакцинацию от СOVID-19 в ТЦ Океания
1 из 12

Вакцинация от коронавируса в России бесплатная и добровольная.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Чтобы получить вакцину, с собой нужно взять паспорт и полис.

Девушка во время вакцинации от СOVID-19 в ТЦ Океания
2 из 12

Чтобы получить вакцину, с собой нужно взять паспорт и полис.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Перед прививкой пациент подписывает информированное согласие. Вакцину вводят только тем, у кого нет противопоказаний.

Девушка во время вакцинации от СOVID-19 в ТЦ Океания
3 из 12

Перед прививкой пациент подписывает информированное согласие. Вакцину вводят только тем, у кого нет противопоказаний.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

После получения вакцины пациента сопровождают в зону отдыха, где он проводит 30 минут под наблюдением медика.

Медицинский работник во время вакцинации от СOVID-19 в ТЦ Океания
4 из 12

После получения вакцины пациента сопровождают в зону отдыха, где он проводит 30 минут под наблюдением медика.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

После всех процедур человеку выдают сертификат и записывают на вторую дозу препарата.

Девушки держат в руках сертификат о вакцинации от СOVID-19 в ТЦ Океания
5 из 12

После всех процедур человеку выдают сертификат и записывают на вторую дозу препарата.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В Москве 20 января заработали шесть выездных пунктов вакцинации.

Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
6 из 12

В Москве 20 января заработали шесть выездных пунктов вакцинации.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сделать прививку теперь можно в "Геликон-опере", фудмолле "Депо", флагманском офисе "Мои документы" ЦАО и популярных торговых центрах.

Измерение температуры при входе в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
7 из 12

Сделать прививку теперь можно в "Геликон-опере", фудмолле "Депо", флагманском офисе "Мои документы" ЦАО и популярных торговых центрах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник.

Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
8 из 12

Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Бригады будут работать с трехнедельным интервалом, чтобы люди могли получить второй компонент вакцины в том же пункте, где и первый.

Люди возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
9 из 12

Бригады будут работать с трехнедельным интервалом, чтобы люди могли получить второй компонент вакцины в том же пункте, где и первый.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Чтобы остановить коронавирус, нужно привить 60 процентов населения старше 18 лет, и это без учета переболевших COVID-19.

Мужчине делают прививку от коронавируса
10 из 12

Чтобы остановить коронавирус, нужно привить 60 процентов населения старше 18 лет, и это без учета переболевших COVID-19.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанк

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — "Спутник V" института имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор".

Пациенты и врачи в районной больнице в Мошковском районе Новосибирской области
11 из 12

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — "Спутник V" института имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор".

© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Еще одну вакцину разрабатывает научный центр имени Чумакова, ее регистрация ожидается в феврале.

Житель Мурманска прививается от коронавируса вакциной Спутник-V в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи
12 из 12

Еще одну вакцину разрабатывает научный центр имени Чумакова, ее регистрация ожидается в феврале.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Вакцинация от коронавируса в России бесплатная и добровольная.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Чтобы получить вакцину, с собой нужно взять паспорт и полис.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Перед прививкой пациент подписывает информированное согласие. Вакцину вводят только тем, у кого нет противопоказаний.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 12

После получения вакцины пациента сопровождают в зону отдыха, где он проводит 30 минут под наблюдением медика.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 12

После всех процедур человеку выдают сертификат и записывают на вторую дозу препарата.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 12

В Москве 20 января заработали шесть выездных пунктов вакцинации.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 12

Сделать прививку теперь можно в "Геликон-опере", фудмолле "Депо", флагманском офисе "Мои документы" ЦАО и популярных торговых центрах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 12

Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 12

Бригады будут работать с трехнедельным интервалом, чтобы люди могли получить второй компонент вакцины в том же пункте, где и первый.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Чтобы остановить коронавирус, нужно привить 60 процентов населения старше 18 лет, и это без учета переболевших COVID-19.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 12

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — "Спутник V" института имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор".

© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Еще одну вакцину разрабатывает научный центр имени Чумакова, ее регистрация ожидается в феврале.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
 
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