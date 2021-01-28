https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1595029054.html

Ракова заявила о возможности привить от COVID-19 всех желающих москвичей

Ракова заявила о возможности привить от COVID-19 всех желающих москвичей

Пропускная способность в выездных пунктах вакцинации от коронавируса в Москве в два-три раза выше, чем в обычных пунктах, и город готов обеспечить высокий спрос РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T19:35

2021-01-28T19:35

2021-01-28T20:59

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пропускная способность в выездных пунктах вакцинации от коронавируса в Москве в два-три раза выше, чем в обычных пунктах, и город готов обеспечить высокий спрос на вакцинацию, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы уже сейчас видим, что пропускная способность этих точек в два-три раза выше, чем обычных пунктах в медицинских учреждениях", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что проблем нет ни с организацией процесса, ни с поствакцинальными осложнениями.Она добавила, что город готов обеспечить вакцинацию всех желающих. "Мы имеем сейчас возможность обеспечить весь спрос", - отметила вице-мэр.По ее словах, в пунктах вакцинации построена логистика, чтобы не было очередей и была бы обеспечена социальная дистанция.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1595033009.html

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2021

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