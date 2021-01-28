https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1594963512.html

ЕС согласовал принципы для сертификатов о вакцинации от COVID-19

ЕС согласовал принципы для сертификатов о вакцинации от COVID-19

Страны ЕС согласовали необязательные к исполнению принципы для сертификатов по вакцинации от коронавируса в ЕС, пока только в медицинских целях, говорится в... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:54

2021-01-28T14:54

2021-01-28T17:18

россия

стелла кириакидес

урсула фон дер ляйен

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Страны ЕС согласовали необязательные к исполнению принципы для сертификатов по вакцинации от коронавируса в ЕС, пока только в медицинских целях, говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии."Государства-члены ЕС при поддержке Еврокомиссии приняли принципы по подтверждению факта вакцинации в медицинских целях. Эти принципы призваны поддержать совместимость сертификатов о вакцинации (внутри Евросоюза), подразумевая их единообразие и минимальный необходимый набор личных данных. Они также устанавливают базу для проверки достоверности", - говорится в документе.В Еврокомиссии подчеркнули, что сертификаты необходимы в таких случаях, когда человеку, к примеру, требуется получить вторую дозу вакцины не в том государстве ЕС, где он получил ранее первую прививку, или же в случае появления побочных эффектов - для идентификации препарата, которым была произведена вакцинация.В ближайшие месяцы в ЕС продолжат консультации по возможному содержанию и форме сертификатов, а также по вариантам защиты персональных данных, которые будут указываться в подобных документах.Несмотря на то что принятые принципы касаются пока только государств Евросоюза, еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес выразила надежду на продолжение сотрудничества ЕС со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросам сертификатов, "чтобы расширить этот инструмент на глобальном уровне".В тексте принципов подчеркивается, что они не являются обязательными к исполнению, но странам-членам ЕС рекомендуется принимать их во внимание, "если и когда они вырабатывают собственные технические решения для подтверждения вакцинации".В принципах, в частности, указывается, что сертификаты могут включать как бумажные, так и электронные версии, но необходимо создание единой электронной базы и присваивание сертификатам уникальных идентификаторов, чтобы их можно было проверить на подлинность. Возможна также выдача специальных сертификатов лицам, которые по медицинским показаниям не могут быть вакцинированы.Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен по итогам виртуального саммита ЕС, посвященного борьбе с коронавирусом, сообщила, что страны-члены "с осторожностью" относятся к вопросу о введении сертификатов о вакцинации даже для использования внутри Евросоюза. Фон дер Ляйен также заявляла, что странам ЕС следует рассмотреть возможность замены сертификата отрицательным ПЦР-тестом, чтобы не ущемлять права тех, кто не привился от коронавируса или не может получить такую прививку.В то же время представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что пока ЕС только рассматривает разные варианты сертификатов и обсуждает его применение.Эксперт независимого европейского информационного ресурса по вопросам Шенгена www.schengenvisainfo.com Гранит Садику в беседе с РИА Новости, в свою очередь, выразил уверенность, что если Европейский союз в ближайшее время решит сделать сертификаты о вакцинации от коронавируса обязательным условием для выдачи шенгенских виз, то это не только серьезно осложнит жизнь многим путешествующим в мире, но и еще больше ударит по туристической отрасли, которая и так пострадала за время пандемии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210125/sertifikaty-1594444541.html

https://ria.ru/20210124/pasport-1594328242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, стелла кириакидес, урсула фон дер ляйен, коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире