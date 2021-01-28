https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594964231.html

Голикова рассказала о темпах производства вакцины от COVID-19

Голикова рассказала о темпах производства вакцины от COVID-19

Около 8,2 миллиона доз вакцины от коронавируса произведено в РФ по состоянию на утро четверга, из них в медицинские организации страны направлено почти 2,7... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:57

2021-01-28T14:57

2021-01-28T15:18

россия

здоровье - общество

владимир путин

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

татьяна голикова

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Около 8,2 миллиона доз вакцины от коронавируса произведено в РФ по состоянию на утро четверга, из них в медицинские организации страны направлено почти 2,7 миллиона доз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в четверг она рассказала, как идет процесс вакцинации от COVID-19 в стране. Вице-премьер напомнила, что, по оценкам российских ученых, необходимо сформировать коллективный иммунитет у 60% граждан РФ, за исключением несовершеннолетних и уже переболевших коронавирусом, - это порядка 68,6 миллиона человек."Всего сегодня нарастающим итогом на утро произведено 8,2 миллиона доз. Для вакцинации граждан направлено в медицинские организации почти 2,7 миллиона доз. Хочу сказать, что мы фактически работаем с колес. Такая разница между объемами производства и объемами, доступными для вакцинации, объясняется необходимостью прохождения нормированных по времени процедур контроля качества и безопасности произведенных вакцин в соответствии с действующим законодательством", - заявила Голикова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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