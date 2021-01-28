Голикова рассказала о темпах производства вакцины от COVID-19
14:57 28.01.2021 (обновлено: 15:18 28.01.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Около 8,2 миллиона доз вакцины от коронавируса произведено в РФ по состоянию на утро четверга, из них в медицинские организации страны направлено почти 2,7 миллиона доз, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в четверг она рассказала, как идет процесс вакцинации от COVID-19 в стране. Вице-премьер напомнила, что, по оценкам российских ученых, необходимо сформировать коллективный иммунитет у 60% граждан РФ, за исключением несовершеннолетних и уже переболевших коронавирусом, - это порядка 68,6 миллиона человек.
"Всего сегодня нарастающим итогом на утро произведено 8,2 миллиона доз. Для вакцинации граждан направлено в медицинские организации почти 2,7 миллиона доз. Хочу сказать, что мы фактически работаем с колес. Такая разница между объемами производства и объемами, доступными для вакцинации, объясняется необходимостью прохождения нормированных по времени процедур контроля качества и безопасности произведенных вакцин в соответствии с действующим законодательством", - заявила Голикова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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