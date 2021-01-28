https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594937698.html

В центре Гамалеи не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V"

В центре Гамалеи не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V"

Серьезных побочных реакций на вакцину от коронавируса "Спутник V" и случаев смерти от препарата в ходе пострегистрационных испытаний не выявлено, заявила... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:57

2021-01-28T12:57

2021-01-28T12:57

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Серьезных побочных реакций на вакцину от коронавируса "Спутник V" и случаев смерти от препарата в ходе пострегистрационных испытаний не выявлено, заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Дарья Егорова."Мы подтвердили высокую безопасность вакцины, не зарегистрировали ни одного вакциноассоциированного серьезного побочного явления и ни одной смерти, которая может быть ассоциирована с применением вакцины", - сказала Егорова на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 и онкологические заболевания" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.Заместитель директора НИЦЭМ им. Гамалеи Денис Логунов 20 января сообщал, что пострегистрационные испытания вакцины еще продолжаются, но набор добровольцев уже завершен, оба компонента вакцины получили 31,5 тысячи добровольцев, первый компонент – 33 тысячи человек.

https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594926483.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество