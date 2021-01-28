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https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594937698.html
В центре Гамалеи не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V"
В центре Гамалеи не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V"
Серьезных побочных реакций на вакцину от коронавируса "Спутник V" и случаев смерти от препарата в ходе пострегистрационных испытаний не выявлено, заявила... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:57
2021-01-28T12:57
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Серьезных побочных реакций на вакцину от коронавируса "Спутник V" и случаев смерти от препарата в ходе пострегистрационных испытаний не выявлено, заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Дарья Егорова."Мы подтвердили высокую безопасность вакцины, не зарегистрировали ни одного вакциноассоциированного серьезного побочного явления и ни одной смерти, которая может быть ассоциирована с применением вакцины", - сказала Егорова на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 и онкологические заболевания" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.Заместитель директора НИЦЭМ им. Гамалеи Денис Логунов 20 января сообщал, что пострегистрационные испытания вакцины еще продолжаются, но набор добровольцев уже завершен, оба компонента вакцины получили 31,5 тысячи добровольцев, первый компонент – 33 тысячи человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество

В центре Гамалеи не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V"

12:57 28.01.2021
 
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Серьезных побочных реакций на вакцину от коронавируса "Спутник V" и случаев смерти от препарата в ходе пострегистрационных испытаний не выявлено, заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Дарья Егорова.
"Мы подтвердили высокую безопасность вакцины, не зарегистрировали ни одного вакциноассоциированного серьезного побочного явления и ни одной смерти, которая может быть ассоциирована с применением вакцины", - сказала Егорова на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 и онкологические заболевания" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 12:11Распространение коронавируса
Эпидемиологическая эффективность "Спутника V" составила более 91%
Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
Заместитель директора НИЦЭМ им. Гамалеи Денис Логунов 20 января сообщал, что пострегистрационные испытания вакцины еще продолжаются, но набор добровольцев уже завершен, оба компонента вакцины получили 31,5 тысячи добровольцев, первый компонент – 33 тысячи человек.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - Общество
 
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