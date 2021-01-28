https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594926483.html

Эпидемиологическая эффективность "Спутника V" составила более 91%

Эпидемиологическая эффективность "Спутника V" составила более 91%

Промежуточный анализ данных пострегистрационных исследований показывает, что эпидемиологическая эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" составляет... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:11

2021-01-28T12:11

2021-01-28T12:24

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Промежуточный анализ данных пострегистрационных исследований показывает, что эпидемиологическая эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" составляет более 91%, заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Дарья Егорова."В настоящий момент у нас уже есть данные по промежуточному анализу эпидемиологической эффективности вакцины по результатам идущей в настоящий момент третьей фазы. Эти данные в процессе публикации, я надеюсь, что будут доступны для широкой научной общественности в течение следующих нескольких недель. Кратко могу анонсировать, что эффективность эпидемиологическая вакцины составила более 91%, она была такой для совершенно разных подгрупп пациентов независимо от их пола, возраста", - сказала Егорова на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.Заместитель директора НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов 20 января сообщал, что пострегистрационные испытания вакцины еще продолжаются, но набор добровольцев уже завершен, оба компонента вакцины получили 31,5 тысячи добровольцев, первый компонент – 33 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-28T12:11 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество