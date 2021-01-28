https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594922743.html

В центре Гамалеи оценили эффективность вакцины "Спутник V"

В центре Гамалеи оценили эффективность вакцины "Спутник V"

Эффективность в выработке клеточного иммунитета к COVID-19 после вакцинации "Спутником V" близка к 100%, заявила старший научный сотрудник лаборатории генной... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T11:57

2021-01-28T11:57

2021-01-28T11:57

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вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус в россии

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нии им. гамалеи

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Эффективность в выработке клеточного иммунитета к COVID-19 после вакцинации "Спутником V" близка к 100%, заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России, кандидат биологических наук Дарья Егорова."Иммунологическая эффективность, которая, собственно, касается клеточного и гуморального иммунного ответа, в плане гуморального иммунного ответа она превышает 98% на данный момент по тем результатам, которые у нас есть, и по клеточному иммунитету она стремится к 100%", - сказала Егорова на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 и онкологические заболевания" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, российская академия наук, общество