https://ria.ru/20210128/ukraina-1595048373.html
Зеленский одобрил новые санкции против России
Зеленский одобрил новые санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против юридических и физических лиц из России. Указ опубликован на... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-28T22:53
2021-01-28T22:53
2021-01-29T01:53
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КИЕВ, 28 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против юридических и физических лиц из России. Указ опубликован на сайте главы государства.Ранее Совет национальной безопасности и обороны расширил ограничения против Москвы, внеся изменения в решение СНБО от 14 декабря 2020 года."Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в тексте.Указ вступает в силу со дня опубликования.Сам санкционный список на сайте не разместили. Одно из решений СНБО засекречено."Реализацию и мониторинг эффективности" санкций должен обеспечить украинский кабмин вместе со СБУ и Нацбанком Украины.Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году на фоне гражданской войны в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли российскую сторону во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию "страной-агрессором".Москва отрицает обвинения Киева и называет их неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210127/sanktsii-1594789590.html
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россия, мид украины, владимир зеленский, украина, в мире
КИЕВ, 28 янв — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против юридических и физических лиц из России
. Указ опубликован
на сайте главы государства.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны расширил ограничения против Москвы, внеся изменения в решение СНБО от 14 декабря 2020 года.
"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в тексте.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Сам санкционный список на сайте не разместили. Одно из решений СНБО засекречено.
"Реализацию и мониторинг эффективности" санкций должен обеспечить украинский кабмин вместе со СБУ и Нацбанком Украины.
"Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер", — говорится в тексте.
Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году на фоне гражданской войны в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли российскую сторону во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию "страной-агрессором".
Москва отрицает обвинения Киева и называет их неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.