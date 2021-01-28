https://ria.ru/20210128/ukraina-1595048373.html

Зеленский одобрил новые санкции против России

Зеленский одобрил новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против юридических и физических лиц из России. Указ опубликован на... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-28T22:53

2021-01-28T22:53

2021-01-29T01:53

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КИЕВ, 28 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против юридических и физических лиц из России. Указ опубликован на сайте главы государства.Ранее Совет национальной безопасности и обороны расширил ограничения против Москвы, внеся изменения в решение СНБО от 14 декабря 2020 года."Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в тексте.Указ вступает в силу со дня опубликования.Сам санкционный список на сайте не разместили. Одно из решений СНБО засекречено."Реализацию и мониторинг эффективности" санкций должен обеспечить украинский кабмин вместе со СБУ и Нацбанком Украины.Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году на фоне гражданской войны в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли российскую сторону во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию "страной-агрессором".Москва отрицает обвинения Киева и называет их неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210127/sanktsii-1594789590.html

https://ria.ru/20210127/sanktsii-1594678084.html

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