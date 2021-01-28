https://ria.ru/20210128/ukraina-1595018520.html

На Украине предложили сажать в тюрьму за сокрытие российского гражданства

На Украине предложили сажать в тюрьму за сокрытие российского гражданства

Законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за неуведомление гражданином Украины о наличии у него российского гражданства, зарегистрирован в РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T18:37

2021-01-28T18:37

2021-01-28T20:02

россия

дмитрий кулеба

мид украины

верховная рада украины

владимир зеленский

москва

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38a52efb4265c24ce5584611b6fb9925.jpg

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости. Законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за неуведомление гражданином Украины о наличии у него российского гражданства, зарегистрирован в Верховной раде, соответствующий документ опубликован на сайте парламента.Ранее глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк заявил, что власти Украины готовят законопроект, согласно которому для получения украинского паспорта не нужно будет отказываться от другого гражданства. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что либерализация политики в сфере гражданства даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы людей, выехавших за пределы страны и получивших иное гражданство, но все же желающих сохранить связь со своей родиной. В то же время чиновник категорически отвергал возможность признания Украиной российского гражданства как второго. "Уголовный кодекс Украины <…> дополнить новой статьей 114-2 следующего содержания: "Статья 114-2. Несообщение гражданином Украины о наличии гражданства (подданства) государства-агрессора", — говорится в тексте законопроекта.При этом авторы законопроекта — депутаты от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Дмитрий Микиша — предлагают наказывать граждан Украины за несообщение в установленном законодательством порядке о получении, наличии российского гражданства лишением свободы от двух до пяти лет.Кроме того, эти же депутаты зарегистрировали в парламенте еще один законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность за нарушение сроков подачи декларации о получении, наличии или прекращении иностранного гражданства или подданства или подачу заведомо неправдивой декларации. За такое правонарушение парламентарии предлагают штрафовать граждан от 340 тысяч до 510 тысяч гривен (12-18,1 тысячи долларов).В настоящее время конституция запрещает украинцам иметь гражданство другой страны. Президент Владимир Зеленский ранее поручил главе МИД разработать механизм предоставления гражданства Украины представителям диаспоры за рубежом.

https://ria.ru/20210128/krym-1594890315.html

https://ria.ru/20201221/ukraina-1590303978.html

россия

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий кулеба, мид украины, верховная рада украины, владимир зеленский, москва, киев, в мире