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В РВИО заявили, что на Украине предали память жертв войны
В РВИО заявили, что на Украине предали память жертв войны
Нынешние власти Украины растаптывают память о жертвах военных лет, поддерживая местных радикалов, которые почитают бандеровцев, творивших в отношении мирных... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T08:45
2021-01-28T08:45
российское военно-историческое общество (рвио)
украинская повстанческая армия
андрей мягков
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Нынешние власти Украины растаптывают память о жертвах военных лет, поддерживая местных радикалов, которые почитают бандеровцев, творивших в отношении мирных граждан зверства, по своей лютости превосходившие даже злодеяния гитлеровских оккупантов, осужденных на Киевском процессе 1946 года, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.В четверг исполняется 75 лет со дня вынесения военным трибуналом Киевского военного округа приговора в отношении гитлеровцев, ответственных за массовый геноцид мирного населения на украинской земле в годы Великой Отечественной войны. 28 января 1946 года трибунал приговорил 12 подсудимых к смертной казни. На следующий день они были публично, в присутствии свыше 200 тысяч горожан, повешены в центре Киева на площади Калинина. Ныне это площадь Независимости (майдан Незалежности), где сейчас регулярно проходят факельные шествия украинских националистов."Киевский процесс входит в число многих процессов, проводившихся в Советском Союзе в отношении гитлеровцев и их пособников. Подобные суды проходили в Краснодаре, Харькове, Ленинграде, Николаеве, Минске, других городах. Карателей судили за реальные преступления. Все эти трибуналы были открытыми, и вина всех подсудимых была доказана. И итоги тех трибуналов неопровержимо говорят о том, что гитлеровцы проводили геноцид в отношении народов всего Советского Союза", - сказал Мягков РИА Новости.По словам научного директора РВИО, важно иметь в виду то место в Киеве, где по приговору трибунала 29 января 1946 года повесили осужденных. "Сейчас там, на майдане, с факелами в руках чеканят шаг нынешние националисты, неонацисты. А ведь практически наверняка среди них есть те, чьи родственники были замучены, погибли в результате массовых казней, организованных гитлеровцами в годы войны", - сказал Мягков.Это предательство памяти своего народа, своих родных и близких - самое отвратительное, что может быть, добавил научный директор РВИО. Но такое противоестественное поведение поддерживается властями Украины, подчеркнул собеседник агентства.По его словам, историю Великой Отечественной войны на нынешней Украине "отрубили, как гильотиной", а вместо нее прославляются националисты, ответственные за жестокие казни своих же мирных граждан-украинцев."В учебниках истории для школ националистам и их лидерам Бандере, Шухевичу и прочим уделено немало места. Там рассказывается об Украинской повстанческой армии (УПА)*, о том, как они якобы героически сражались за "самостийность" и против гитлеровской Германии и против Красной Армии, но в реальности прятались в схронах, землянках, а стреляли из-за угла", - сказал научный директор РВИО. "По сути дела, и это известно из документов, УПА* получала от немцев стрелковое оружие, гранаты, минометы, молодчики из числа украинских националистов служили в полиции, в дивизии СС "Галичина". Бандера, вступивший в связь с гитлеровцами еще до войны, по сути выполнял их задания, убивая своих же земляков, граждан Украины", - отметил Мягков.Он подчеркнул, что украинские националисты не просто убивали мирное население, а делали это с такой невообразимой жестокостью, которой удивлялись даже гитлеровцы. "И на этот счет есть многочисленные документы", - добавил собеседник агентства.Символами чудовищных зверств украинских националистов стали, в числе прочего, Львовский погром в июне-июле 1941 года и Волынская резня - этническая чистка Западной Украины от неукраинцев в 1943-44 годах. Бандеровский террор продолжался и в послевоенной Украине. Националисты применяли многие десятки зверских способов пыток и казней – зарубали топорами целые семьи, вспарывали животы беременным женщинам, распиливали живых людей пилами, подвешивали жертв за внутренности."И вот сейчас последователи тех нелюдей салютуют им на месте, где 75 лет назад вершилось возмездие за бесчеловечное зло. А Запад, нынешняя так называемая демократическая Европа все это не просто не осуждают, но и этому потакают – потому что это направлено против России. Но если Украина строит свою историю на этом, то впереди ее ждет только тупик", - резюмировал Мягков.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20210128/istoriya-1594892061.html
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российское военно-историческое общество (рвио), украинская повстанческая армия, андрей мягков, киев, украина, в мире

В РВИО заявили, что на Украине предали память жертв войны

08:45 28.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов во Львове в честь создания Украинской повстанческой армии
Марш националистов во Львове в честь создания Украинской повстанческой армии - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Нынешние власти Украины растаптывают память о жертвах военных лет, поддерживая местных радикалов, которые почитают бандеровцев, творивших в отношении мирных граждан зверства, по своей лютости превосходившие даже злодеяния гитлеровских оккупантов, осужденных на Киевском процессе 1946 года, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
В четверг исполняется 75 лет со дня вынесения военным трибуналом Киевского военного округа приговора в отношении гитлеровцев, ответственных за массовый геноцид мирного населения на украинской земле в годы Великой Отечественной войны. 28 января 1946 года трибунал приговорил 12 подсудимых к смертной казни. На следующий день они были публично, в присутствии свыше 200 тысяч горожан, повешены в центре Киева на площади Калинина. Ныне это площадь Независимости (майдан Незалежности), где сейчас регулярно проходят факельные шествия украинских националистов.
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"Киевский процесс входит в число многих процессов, проводившихся в Советском Союзе в отношении гитлеровцев и их пособников. Подобные суды проходили в Краснодаре, Харькове, Ленинграде, Николаеве, Минске, других городах. Карателей судили за реальные преступления. Все эти трибуналы были открытыми, и вина всех подсудимых была доказана. И итоги тех трибуналов неопровержимо говорят о том, что гитлеровцы проводили геноцид в отношении народов всего Советского Союза", - сказал Мягков РИА Новости.
"Так же полностью была доказана вина тех, кто сидел на скамье подсудимых на Киевском процессе. И приговор – смертная казнь через повешение - был абсолютно справедливым. Другого мнения и быть не могло: смерть бывшим оккупантам за варварский геноцид, за гибель громадного числа ни в чем не повинных мирных людей", - добавил он. За время гитлеровской оккупации на Украине погибли около 4 миллионов мирных граждан.
По словам научного директора РВИО, важно иметь в виду то место в Киеве, где по приговору трибунала 29 января 1946 года повесили осужденных. "Сейчас там, на майдане, с факелами в руках чеканят шаг нынешние националисты, неонацисты. А ведь практически наверняка среди них есть те, чьи родственники были замучены, погибли в результате массовых казней, организованных гитлеровцами в годы войны", - сказал Мягков.
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Это предательство памяти своего народа, своих родных и близких - самое отвратительное, что может быть, добавил научный директор РВИО. Но такое противоестественное поведение поддерживается властями Украины, подчеркнул собеседник агентства.
"Замечу, что переформатирование истории на Украине началось задолго до "майдана" 2014 года, еще в начале 1990-х годов", - отметил научный директор РВИО. "Уже тогда там в школьных учебниках вовсю говорилось, что Украина якобы вела свою особую войну в годы Второй мировой войны, а Великая Отечественная война из учебников выбрасывалась. И та боль, которую оккупанты принесли на захваченные ими земли, она сейчас на Украине просто-напросто забывается. В итоге на Украине выросло поколение, которое Великую Отечественную не считает своей войной. Хотя их деды и прадеды воевали против гитлеровцев, и воевали храбро. Посмотрите на цифру – более двух тысяч украинцев в те годы стали Героями Советского Союза. Очень много было и маршалов - уроженцев Украины", - добавил Мягков.
По его словам, историю Великой Отечественной войны на нынешней Украине "отрубили, как гильотиной", а вместо нее прославляются националисты, ответственные за жестокие казни своих же мирных граждан-украинцев.
"В учебниках истории для школ националистам и их лидерам Бандере, Шухевичу и прочим уделено немало места. Там рассказывается об Украинской повстанческой армии (УПА)*, о том, как они якобы героически сражались за "самостийность" и против гитлеровской Германии и против Красной Армии, но в реальности прятались в схронах, землянках, а стреляли из-за угла", - сказал научный директор РВИО. "По сути дела, и это известно из документов, УПА* получала от немцев стрелковое оружие, гранаты, минометы, молодчики из числа украинских националистов служили в полиции, в дивизии СС "Галичина". Бандера, вступивший в связь с гитлеровцами еще до войны, по сути выполнял их задания, убивая своих же земляков, граждан Украины", - отметил Мягков.
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Он подчеркнул, что украинские националисты не просто убивали мирное население, а делали это с такой невообразимой жестокостью, которой удивлялись даже гитлеровцы. "И на этот счет есть многочисленные документы", - добавил собеседник агентства.
Символами чудовищных зверств украинских националистов стали, в числе прочего, Львовский погром в июне-июле 1941 года и Волынская резня - этническая чистка Западной Украины от неукраинцев в 1943-44 годах. Бандеровский террор продолжался и в послевоенной Украине. Националисты применяли многие десятки зверских способов пыток и казней – зарубали топорами целые семьи, вспарывали животы беременным женщинам, распиливали живых людей пилами, подвешивали жертв за внутренности.
"И вот сейчас последователи тех нелюдей салютуют им на месте, где 75 лет назад вершилось возмездие за бесчеловечное зло. А Запад, нынешняя так называемая демократическая Европа все это не просто не осуждают, но и этому потакают – потому что это направлено против России. Но если Украина строит свою историю на этом, то впереди ее ждет только тупик", - резюмировал Мягков.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Российское военно-историческое общество (РВИО)Украинская повстанческая армияАндрей МягковКиевУкраинаВ мире
 
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