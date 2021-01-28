https://ria.ru/20210128/tserkov-1595026066.html
Лукашевич: доклады миссии ОБСЕ не отражают факты нападок на УПЦ
Лукашевич: доклады миссии ОБСЕ не отражают факты нападок на УПЦ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал спецмониторинговую миссию ОБСЕ на Украине (СММ) оперативно установить все факты нападок на... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T19:21
2021-01-28T19:21
2021-01-28T19:23
религия и мировоззрение
смм обсе
новости - религия и мировоззрение
украинская православная церковь
александр лукашевич
харьков
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155152/52/1551525229_0:0:658:371_1920x0_80_0_0_08715c7659485e9c86e02e4a08be30e7.jpg
ВЕНА, 28 янв - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал спецмониторинговую миссию ОБСЕ на Украине (СММ) оперативно установить все факты нападок на Украинскую православную церковь, о которых миссия до сих пор не сообщила в своих ежедневных отчетах.На онлайн-заседании постсовета ОБСЕ он указал на непрекращающиеся нападки на Украинскую православную церковь."В январе произошло несколько инцидентов. 12 и 16 января в Запорожье совершены нападения с применением холодного оружия на двух клириков Запорожской епархии – протоиерея Владимира Гуменюка и диакона Георгия Черпакова. В первом случае священник был ранен в височную область головы, потребовалась операция", - заявил Лукашевич.Он добавил, что 18 и 21 января в Харькове вандализму подверглись храм Рождества Иоанна Крестителя и Свято-Владимирский собор, в них были выломаны двери, похищены религиозные святыни и пожертвования."К сожалению, информация об этих событиях до настоящего момента не нашла отражения в докладах СММ. Рассчитываем, что миссия оперативно установит все факты. Призываем ее осуществлять тщательный мониторинг происходящего на Украине в соответствии с мандатом и оперативно указывать соответствующую информацию в отчетах", - добавил постпред.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ.
https://ria.ru/20201201/varfolomey-1587197754.html
https://ria.ru/20201201/goneniya-1587211289.html
харьков
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155152/52/1551525229_0:0:658:495_1920x0_80_0_0_c2f65a05631b72cebf001ac7476a71a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смм обсе, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, александр лукашевич, харьков, запорожье
ВЕНА, 28 янв - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал спецмониторинговую миссию ОБСЕ на Украине (СММ) оперативно установить все факты нападок на Украинскую православную церковь, о которых миссия до сих пор не сообщила в своих ежедневных отчетах.
На онлайн-заседании постсовета ОБСЕ он указал на непрекращающиеся нападки на Украинскую православную церковь.
"В январе произошло несколько инцидентов. 12 и 16 января в Запорожье совершены нападения с применением холодного оружия на двух клириков Запорожской епархии – протоиерея Владимира Гуменюка и диакона Георгия Черпакова. В первом случае священник был ранен в височную область головы, потребовалась операция", - заявил Лукашевич.
Он добавил, что 18 и 21 января в Харькове вандализму подверглись храм Рождества Иоанна Крестителя и Свято-Владимирский собор, в них были выломаны двери, похищены религиозные святыни и пожертвования.
"К сожалению, информация об этих событиях до настоящего момента не нашла отражения в докладах СММ. Рассчитываем, что миссия оперативно установит все факты. Призываем ее осуществлять тщательный мониторинг происходящего на Украине в соответствии с мандатом и оперативно указывать соответствующую информацию в отчетах", - добавил постпред.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ.