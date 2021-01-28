https://ria.ru/20210128/tserkov-1595026066.html

Лукашевич: доклады миссии ОБСЕ не отражают факты нападок на УПЦ

Лукашевич: доклады миссии ОБСЕ не отражают факты нападок на УПЦ

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал спецмониторинговую миссию ОБСЕ на Украине (СММ) оперативно установить все факты нападок на... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T19:21

2021-01-28T19:21

2021-01-28T19:23

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запорожье

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ВЕНА, 28 янв - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал спецмониторинговую миссию ОБСЕ на Украине (СММ) оперативно установить все факты нападок на Украинскую православную церковь, о которых миссия до сих пор не сообщила в своих ежедневных отчетах.На онлайн-заседании постсовета ОБСЕ он указал на непрекращающиеся нападки на Украинскую православную церковь."В январе произошло несколько инцидентов. 12 и 16 января в Запорожье совершены нападения с применением холодного оружия на двух клириков Запорожской епархии – протоиерея Владимира Гуменюка и диакона Георгия Черпакова. В первом случае священник был ранен в височную область головы, потребовалась операция", - заявил Лукашевич.Он добавил, что 18 и 21 января в Харькове вандализму подверглись храм Рождества Иоанна Крестителя и Свято-Владимирский собор, в них были выломаны двери, похищены религиозные святыни и пожертвования."К сожалению, информация об этих событиях до настоящего момента не нашла отражения в докладах СММ. Рассчитываем, что миссия оперативно установит все факты. Призываем ее осуществлять тщательный мониторинг происходящего на Украине в соответствии с мандатом и оперативно указывать соответствующую информацию в отчетах", - добавил постпред.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ.

https://ria.ru/20201201/varfolomey-1587197754.html

https://ria.ru/20201201/goneniya-1587211289.html

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смм обсе, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, александр лукашевич, харьков, запорожье