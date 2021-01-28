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В "Руспродсоюзе" объяснили подорожание яиц
В "Руспродсоюзе" объяснили подорожание яиц
Рост цен на куриные яйца в России, на который повлияла совокупность факторов, является временным, во втором и третьем кварталах яйца, вероятнее всего,... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:46
2021-01-28T13:46
дмитрий востриков
руспродсоюз
яйца
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Рост цен на куриные яйца в России, на который повлияла совокупность факторов, является временным, во втором и третьем кварталах яйца, вероятнее всего, подешевеют, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков."На рынке нарушен баланс спроса и предложения, а так как цикл наращивания производственных мощностей в яйце достаточно долгий и зависит от массы факторов, то в моменте мы можем наблюдать рост цен. Но это дело времени, и касается прежде всего первого и четвертого кварталов года", - сказал Востриков."Во втором и третьем квартале, вероятнее всего, цены опустятся из-за выплеска на рынок яйца от домашней птицы, периода отпусков и сезонного переключения на другие продукты питания, и не исключен фактор, что производители будут продавать биржевое яйцо ниже себестоимости, что наблюдается каждый год", - добавил собеседник агентства.По данным Росстата, куриные яйца в России за 2020 год подорожали на 15,1%. Исполнительный директор ассоциации подтвердил, что на рынке за последний год наблюдается рост цены на куриное яйцо. Он указал, что это связано с рядом факторов.Другая причина - рост себестоимости, который собеседник агентства оценил в 30% за год. "Данный фактор зависит прежде всего от стоимости кормовой программы и цен на сырье, вакцины, премиксы", - отметил исполнительный директор "Руспродсоюза". Он указал, что основную часть сырья составляет пшеница, цены на которую в прошлом году выросли.В результате, продолжил Востриков, производители для поддержания минимальной рентабельности бизнеса были вынуждены поднять цены. Наконец, потребление яйца - самого дешевого животного белка - в России значительно увеличилось, на это, в частности, повлияла пандемия коронавируса и переход на удаленный формат работы."Но, несмотря на перечисленные факторы, птицефабрики России стараются максимально обеспечить население страны качественным и доступным продуктом. Так, по нашим данным, рост отпускных цен у производителей находится в пределах 5-7%", - заключил исполнительный директор "Руспродсоюза".
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дмитрий востриков, руспродсоюз, яйца, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

В "Руспродсоюзе" объяснили подорожание яиц

13:46 28.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
Покупатель в гипермаркете Ашан в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Рост цен на куриные яйца в России, на который повлияла совокупность факторов, является временным, во втором и третьем кварталах яйца, вероятнее всего, подешевеют, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.
"На рынке нарушен баланс спроса и предложения, а так как цикл наращивания производственных мощностей в яйце достаточно долгий и зависит от массы факторов, то в моменте мы можем наблюдать рост цен. Но это дело времени, и касается прежде всего первого и четвертого кварталов года", - сказал Востриков.
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 11:57Сказано в эфире
В союзе птицеводов ответили на новость о росте цен на яйца
"Во втором и третьем квартале, вероятнее всего, цены опустятся из-за выплеска на рынок яйца от домашней птицы, периода отпусков и сезонного переключения на другие продукты питания, и не исключен фактор, что производители будут продавать биржевое яйцо ниже себестоимости, что наблюдается каждый год", - добавил собеседник агентства.
По данным Росстата, куриные яйца в России за 2020 год подорожали на 15,1%. Исполнительный директор ассоциации подтвердил, что на рынке за последний год наблюдается рост цены на куриное яйцо. Он указал, что это связано с рядом факторов.
"Вспышки птичьего гриппа по всей России, в союзных республиках, в дальнем зарубежье серьезно повлияли на сокращение производства в России и закрытие нескольких небольших фабрик", - сказал Востриков. При этом вместо традиционного ввоза яйца из соседних стран наблюдается обратное движение продукции.
Другая причина - рост себестоимости, который собеседник агентства оценил в 30% за год. "Данный фактор зависит прежде всего от стоимости кормовой программы и цен на сырье, вакцины, премиксы", - отметил исполнительный директор "Руспродсоюза". Он указал, что основную часть сырья составляет пшеница, цены на которую в прошлом году выросли.
В результате, продолжил Востриков, производители для поддержания минимальной рентабельности бизнеса были вынуждены поднять цены. Наконец, потребление яйца - самого дешевого животного белка - в России значительно увеличилось, на это, в частности, повлияла пандемия коронавируса и переход на удаленный формат работы.
"Но, несмотря на перечисленные факторы, птицефабрики России стараются максимально обеспечить население страны качественным и доступным продуктом. Так, по нашим данным, рост отпускных цен у производителей находится в пределах 5-7%", - заключил исполнительный директор "Руспродсоюза".
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Дмитрий ВостриковРуспродсоюзяйцаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
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