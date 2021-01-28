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Для разгона демонстрантов в ливанском Триполи задействовали армию
Для разгона демонстрантов в ливанском Триполи задействовали армию
Подразделения армии и бронетехнику задействовали в ливанском Триполи для разгона демонстрантов, сообщает телеканал LBC. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T00:33
2021-01-28T00:45
триполи
ливан
в мире
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БЕЙРУТ, 28 янв - РИА Новости. Подразделения армии и бронетехнику задействовали в ливанском Триполи для разгона демонстрантов, сообщает телеканал LBC.Демонстранты бросают в военных камни, петарды и бутылки с зажигательной смесью, отказываясь покидать место беспорядков. Армия в свою очередь берет центральную площадь, где находятся протестующие, в кольцо. Силовики применяют слезоточивый газ.Беспорядки и столкновения между демонстрантами и полицией продолжаются в Триполи третий день. Вышедшие на улицы граждане требуют принять меры для улучшения условий жизни и отмены комендантского часа, введенного из-за новой вспышки коронавируса. Участники акций обвиняют власти в бездействии и голоде малообеспеченных семей.Ливанский Красный Крест сообщает, что на данный момент пострадали более 120 человек.МВД ранее заявляло, что в сотрудников полиции бросили боевые гранаты, девять сотрудников получили ранения. Один офицер госпитализирован в тяжелом состоянии.Во вторник в результате столкновений в Триполи пострадали 45 человек. В солидарность с жителями Триполи митинги прошли в города Сайда и Тир на юге Ливана. В разных частях страны демонстранты блокируют автомагистрали.Ливан больше года находится в состоянии глубокого экономического кризиса, практически полностью остается парализованной банковская система, продолжается падение национальной валюты относительно доллара, падает покупательская способность граждан, на фоне чего резко обострилась криминогенная обстановка во всей республике. Больше половины населения оказались за чертой бедности и лишились работы. Введенный 14 декабря режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации обязал закрыться все частные и государственные предприятия после новой вспышки коронавируса в стране. Власти в свою очередь не в состоянии принять меры из-за отсутствия правительства, наличие которого необходимо для проведения эффективных реформ и переговоров о получении международных кредитов для начала оздоровления экономики и вывода страны из кризиса. Ситуация усугубляется присутствием на территории Ливана около 2 миллионов беженцев из Сирии и Палестины при населении в 4,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20210124/niderlandy-1594392631.html
https://ria.ru/20200927/makron-1577855832.html
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триполи, ливан, в мире

Для разгона демонстрантов в ливанском Триполи задействовали армию

00:33 28.01.2021 (обновлено: 00:45 28.01.2021)
 
© REUTERS / Walid Saleh Участники акции протеста против изоляции на фоне распространения коронавируса в Триполи
Участники акции протеста против изоляции на фоне распространения коронавируса в Триполи - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© REUTERS / Walid Saleh
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БЕЙРУТ, 28 янв - РИА Новости. Подразделения армии и бронетехнику задействовали в ливанском Триполи для разгона демонстрантов, сообщает телеканал LBC.
Демонстранты бросают в военных камни, петарды и бутылки с зажигательной смесью, отказываясь покидать место беспорядков. Армия в свою очередь берет центральную площадь, где находятся протестующие, в кольцо. Силовики применяют слезоточивый газ.
Беспорядки и столкновения между демонстрантами и полицией продолжаются в Триполи третий день. Вышедшие на улицы граждане требуют принять меры для улучшения условий жизни и отмены комендантского часа, введенного из-за новой вспышки коронавируса. Участники акций обвиняют власти в бездействии и голоде малообеспеченных семей.
Ливанский Красный Крест сообщает, что на данный момент пострадали более 120 человек.
МВД ранее заявляло, что в сотрудников полиции бросили боевые гранаты, девять сотрудников получили ранения. Один офицер госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Во вторник в результате столкновений в Триполи пострадали 45 человек. В солидарность с жителями Триполи митинги прошли в города Сайда и Тир на юге Ливана. В разных частях страны демонстранты блокируют автомагистрали.
Ливан больше года находится в состоянии глубокого экономического кризиса, практически полностью остается парализованной банковская система, продолжается падение национальной валюты относительно доллара, падает покупательская способность граждан, на фоне чего резко обострилась криминогенная обстановка во всей республике. Больше половины населения оказались за чертой бедности и лишились работы. Введенный 14 декабря режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации обязал закрыться все частные и государственные предприятия после новой вспышки коронавируса в стране. Власти в свою очередь не в состоянии принять меры из-за отсутствия правительства, наличие которого необходимо для проведения эффективных реформ и переговоров о получении международных кредитов для начала оздоровления экономики и вывода страны из кризиса. Ситуация усугубляется присутствием на территории Ливана около 2 миллионов беженцев из Сирии и Палестины при населении в 4,5 миллиона человек.
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