https://ria.ru/20210128/tiktok-1595014132.html
TikTok заявил о готовности сотрудничать с Госдумой
TikTok заявил о готовности сотрудничать с Госдумой
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне получила ответ компании TikTok: представительство в РФ готово к... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T18:11
2021-01-28T18:11
2021-01-28T18:11
россия
tiktok
василий пискарев
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575548127_0:126:2730:1662_1920x0_80_0_0_2af229ae610fe091d5693145c95921ac.png
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне получила ответ компании TikTok: представительство в РФ готово к взаимодействию, формат согласуют в ближайшее время, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.Ранее Пискарев сообщил, что пригласил на беседу в Госдуму генерального директора представительства соцсети в России.Пискарев подчеркнул, что все стороны заинтересованы в том, чтобы медиаресурсы, работающие на российскую аудиторию, соблюдали законодательство РФ."Соцсети и видеохостинги все активнее входят в нашу жизнь, влияние их велико, и мы считаем недопустимым распространение контента, который пропагандирует насилие, содержит призывы к участию в незаконных акциях и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей", - заключил Пискарев.
https://ria.ru/20210128/bloger-1595012609.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575548127_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2104cae996cbace4410d711a4503ed29.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, tiktok, василий пискарев, госдума рф, общество
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Комиссия Госдумы
по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России
извне получила ответ компании TikTok
: представительство в РФ готово к взаимодействию, формат согласуют в ближайшее время, сообщил глава комиссии Василий Пискарев
.
Ранее Пискарев сообщил, что пригласил на беседу в Госдуму генерального директора представительства соцсети в России.
"C руководством интернет-платформы установлен контакт. С их стороны заявлена готовность оперативно ответить на возникшие у нас вопросы, и мы намерены в ближайшее время согласовать формат дальнейшего взаимодействия", - рассказал глава думской комиссии журналистам.
Пискарев подчеркнул, что все стороны заинтересованы в том, чтобы медиаресурсы, работающие на российскую аудиторию, соблюдали законодательство РФ.
"Соцсети и видеохостинги все активнее входят в нашу жизнь, влияние их велико, и мы считаем недопустимым распространение контента, который пропагандирует насилие, содержит призывы к участию в незаконных акциях и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей", - заключил Пискарев.