https://ria.ru/20210128/tiktok-1595014132.html

TikTok заявил о готовности сотрудничать с Госдумой

TikTok заявил о готовности сотрудничать с Госдумой

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне получила ответ компании TikTok: представительство в РФ готово к... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T18:11

2021-01-28T18:11

2021-01-28T18:11

россия

tiktok

василий пискарев

госдума рф

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне получила ответ компании TikTok: представительство в РФ готово к взаимодействию, формат согласуют в ближайшее время, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.Ранее Пискарев сообщил, что пригласил на беседу в Госдуму генерального директора представительства соцсети в России.Пискарев подчеркнул, что все стороны заинтересованы в том, чтобы медиаресурсы, работающие на российскую аудиторию, соблюдали законодательство РФ."Соцсети и видеохостинги все активнее входят в нашу жизнь, влияние их велико, и мы считаем недопустимым распространение контента, который пропагандирует насилие, содержит призывы к участию в незаконных акциях и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей", - заключил Пискарев.

https://ria.ru/20210128/bloger-1595012609.html

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россия, tiktok, василий пискарев, госдума рф, общество