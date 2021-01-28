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TikTok заявил о готовности сотрудничать с Госдумой
TikTok заявил о готовности сотрудничать с Госдумой
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне получила ответ компании TikTok: представительство в РФ готово к... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T18:11
2021-01-28T18:11
россия
tiktok
василий пискарев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне получила ответ компании TikTok: представительство в РФ готово к взаимодействию, формат согласуют в ближайшее время, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.Ранее Пискарев сообщил, что пригласил на беседу в Госдуму генерального директора представительства соцсети в России.Пискарев подчеркнул, что все стороны заинтересованы в том, чтобы медиаресурсы, работающие на российскую аудиторию, соблюдали законодательство РФ."Соцсети и видеохостинги все активнее входят в нашу жизнь, влияние их велико, и мы считаем недопустимым распространение контента, который пропагандирует насилие, содержит призывы к участию в незаконных акциях и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей", - заключил Пискарев.
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россия, tiktok, василий пискарев, госдума рф, общество

TikTok заявил о готовности сотрудничать с Госдумой

18:11 28.01.2021
 
© Радио Sputnik / Сергей ТучинСтраница TikTok на экране компьютера
Страница TikTok на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Радио Sputnik / Сергей Тучин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне получила ответ компании TikTok: представительство в РФ готово к взаимодействию, формат согласуют в ближайшее время, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
Ранее Пискарев сообщил, что пригласил на беседу в Госдуму генерального директора представительства соцсети в России.
"C руководством интернет-платформы установлен контакт. С их стороны заявлена готовность оперативно ответить на возникшие у нас вопросы, и мы намерены в ближайшее время согласовать формат дальнейшего взаимодействия", - рассказал глава думской комиссии журналистам.
Пискарев подчеркнул, что все стороны заинтересованы в том, чтобы медиаресурсы, работающие на российскую аудиторию, соблюдали законодательство РФ.
"Соцсети и видеохостинги все активнее входят в нашу жизнь, влияние их велико, и мы считаем недопустимым распространение контента, который пропагандирует насилие, содержит призывы к участию в незаконных акциях и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей", - заключил Пискарев.
TikTok-блогер Константин Лакеев - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 18:03
СК попросил арестовать тиктокера, пинавшего машину на акции 23 января
 
РоссияTikTokВасилий ПискаревГосдума РФОбщество
 
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