https://ria.ru/20210128/thor-1594836448.html
Начались съемки фильма "Тор: Любовь и Гром"
Начались съемки фильма "Тор: Любовь и Гром"
В Новой Зеландии начались съемки долгожданного фильма "Тор: Любовь и Гром" Тайки Вайтити, сообщает Collider. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T00:24
2021-01-28T00:24
2021-01-28T00:24
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Новой Зеландии начались съемки долгожданного фильма "Тор: Любовь и Гром" Тайки Вайтити, сообщает Collider.Эту информацию исполнитель главной роли Крис Хемсворт подтвердил фотографиями в своем инстаграме. Менее чем за сутки они набрали более 2,5 миллиона лайков. На снимках, размещенных актером в Сети, видны представители местных племен маори: взрослые и дети в национальных костюмах. Из съемочной группы в кадре есть сам Крис Хемсворт и режиссер Тайка Вайтити.Ранее Натали Портман намекала, что съемки четвертого фильма о Торе начнутся в начале 2021 года, а Вайтити обещал, что следующая часть франшизы будет "очень романтичной" и абсолютно "безбашенной". Премьера проекта, в котором принимают участие, помимо Натали Портман и Криса Хемсворта, Теса Томпсон, Кристиан Бейл и Крис Пратт, состоится 6 мая 2022 года.
https://ria.ru/20210120/thor-1593694494.html
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РИА Новости
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крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры, кристиан бейл, натали портман, новая зеландия
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости
. В Новой Зеландии начались съемки долгожданного фильма "Тор: Любовь и Гром" Тайки Вайтити, сообщает
Collider.
Эту информацию исполнитель главной роли Крис Хемсворт подтвердил фотографиями в своем инстаграме. Менее чем за сутки они набрали более 2,5 миллиона лайков.
На снимках, размещенных актером в Сети, видны представители местных племен маори: взрослые и дети в национальных костюмах. Из съемочной группы в кадре есть сам Крис Хемсворт и режиссер Тайка Вайтити.
Ранее Натали Портман намекала, что съемки четвертого фильма о Торе начнутся в начале 2021 года, а Вайтити обещал, что следующая часть франшизы будет "очень романтичной" и абсолютно "безбашенной".
Премьера проекта, в котором принимают участие, помимо Натали Портман и Криса Хемсворта, Теса Томпсон, Кристиан Бейл и Крис Пратт, состоится 6 мая 2022 года.