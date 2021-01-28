https://ria.ru/20210128/thor-1594836448.html

Начались съемки фильма "Тор: Любовь и Гром"

Начались съемки фильма "Тор: Любовь и Гром"

В Новой Зеландии начались съемки долгожданного фильма "Тор: Любовь и Гром" Тайки Вайтити, сообщает Collider. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T00:24

2021-01-28T00:24

2021-01-28T00:24

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Новой Зеландии начались съемки долгожданного фильма "Тор: Любовь и Гром" Тайки Вайтити, сообщает Collider.Эту информацию исполнитель главной роли Крис Хемсворт подтвердил фотографиями в своем инстаграме. Менее чем за сутки они набрали более 2,5 миллиона лайков. На снимках, размещенных актером в Сети, видны представители местных племен маори: взрослые и дети в национальных костюмах. Из съемочной группы в кадре есть сам Крис Хемсворт и режиссер Тайка Вайтити.Ранее Натали Портман намекала, что съемки четвертого фильма о Торе начнутся в начале 2021 года, а Вайтити обещал, что следующая часть франшизы будет "очень романтичной" и абсолютно "безбашенной". Премьера проекта, в котором принимают участие, помимо Натали Портман и Криса Хемсворта, Теса Томпсон, Кристиан Бейл и Крис Пратт, состоится 6 мая 2022 года.

https://ria.ru/20210120/thor-1593694494.html

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крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры, кристиан бейл, натали портман, новая зеландия