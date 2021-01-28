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Культура
https://ria.ru/20210128/teatr-1595007632.html
Пес Джин заработал 140 тысяч рублей за роль волка в спектакле МХАТа
Пес Джин заработал 140 тысяч рублей за роль волка в спектакле МХАТа
МХАТ имени Горького заплатит 140 тысяч рублей за участие собаки по кличке Джин и ее дрессировщика в репетициях и спектакле "Лавр" по произведению Евгения... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:46
2021-01-28T17:46
культура
россия
евгений водолазкин
эдуард бояков
леонид якубович
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. МХАТ имени Горького заплатит 140 тысяч рублей за участие собаки по кличке Джин и ее дрессировщика в репетициях и спектакле "Лавр" по произведению Евгения Водолазкина, следует из данных портала госзакупок.МХАТ в четверг опубликовал материалы закупки у единственного поставщика на сумму 140 тысяч рублей. Указано, что источник финансирования – внебюджетные средства театра."Исполнитель, по заданию театра, обязуется обеспечить участие принадлежащей ему на праве собственности собаки породы метис, пол - кобель, окрас - серый, дата рождения - 16.10. 2015 года… кличка: Джин, (далее – "собака") в репетиции и показе спектакля в роли волка совместно с дрессировщиком, выполняющим функции дублера соответствующего актера (далее – "дублер") в постановке спектакля "Лавр" по мотивам одноименного произведения Евгения Водолазкина", - говорится в проекте договора. Оплата будет произведена за январские репетиции спектакля, а также за три показа: 26, 27 и 28 января.От собаки и ее дрессировщика по контракту требуется, в частности, "оказать услуги… с наилучшим качеством, на высоком художественном и профессиональном уровне". Отмечается, что театру в полном объеме принадлежит исключительное право на созданный собакой и дублером художественные образы в процессе исполнения ими ролей.Контракт будет заключен с индивидуальным предпринимателем Александрой Степановой, она вместе с Денисом Тютрюмовым значатся дрессировщиками в творческой группе.Премьера спектакля "Лавр" в постановке Эдуарда Боякова прошла во МХАТе 12 декабря 2020 года. В спектакле заняты, в частности, народные артисты России Леонид Якубович и Дмитрий Певцов. В описании спектакля на сайте театра сказано, что исполнитель роли волка в спектакле – это "потомственный волк и настоящий артист с огромной фильмографией".
https://ria.ru/20201226/mkhat-1591036265.html
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россия, евгений водолазкин, эдуард бояков, леонид якубович

Пес Джин заработал 140 тысяч рублей за роль волка в спектакле МХАТа

17:46 28.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. МХАТ имени Горького заплатит 140 тысяч рублей за участие собаки по кличке Джин и ее дрессировщика в репетициях и спектакле "Лавр" по произведению Евгения Водолазкина, следует из данных портала госзакупок.
МХАТ в четверг опубликовал материалы закупки у единственного поставщика на сумму 140 тысяч рублей. Указано, что источник финансирования – внебюджетные средства театра.
Дом актеров МХАТа - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря 2020, 12:37Культура
В Минкультуры рассказали о результатах проверки МХАТ имени Горького
"Исполнитель, по заданию театра, обязуется обеспечить участие принадлежащей ему на праве собственности собаки породы метис, пол - кобель, окрас - серый, дата рождения - 16.10. 2015 года… кличка: Джин, (далее – "собака") в репетиции и показе спектакля в роли волка совместно с дрессировщиком, выполняющим функции дублера соответствующего актера (далее – "дублер") в постановке спектакля "Лавр" по мотивам одноименного произведения Евгения Водолазкина", - говорится в проекте договора. Оплата будет произведена за январские репетиции спектакля, а также за три показа: 26, 27 и 28 января.
От собаки и ее дрессировщика по контракту требуется, в частности, "оказать услуги… с наилучшим качеством, на высоком художественном и профессиональном уровне". Отмечается, что театру в полном объеме принадлежит исключительное право на созданный собакой и дублером художественные образы в процессе исполнения ими ролей.
Контракт будет заключен с индивидуальным предпринимателем Александрой Степановой, она вместе с Денисом Тютрюмовым значатся дрессировщиками в творческой группе.
Премьера спектакля "Лавр" в постановке Эдуарда Боякова прошла во МХАТе 12 декабря 2020 года. В спектакле заняты, в частности, народные артисты России Леонид Якубович и Дмитрий Певцов. В описании спектакля на сайте театра сказано, что исполнитель роли волка в спектакле – это "потомственный волк и настоящий артист с огромной фильмографией".
Здание МХАТ им. А. М .Горького - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря 2020, 12:24
Идет рутинная работа: МХАТ имени Горького объяснил претензии Минкульта
 
КультураРоссияЕвгений ВодолазкинЭдуард БояковЛеонид Якубович
 
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