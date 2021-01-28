https://ria.ru/20210128/sputnik-1594886308.html

Первые спутники связи "Гонец-М" запустят с Восточного в 2022 году

Первые спутники связи "Гонец-М" запустят с Восточного в 2022 году

Первые спутники связи "Гонец-М" планируется запустить с космодрома Восточный в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель компании "Спутниковая система... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T03:10

2021-01-28T03:10

2021-01-28T03:10

россия

спутниковая система "гонец"

космос - риа наука

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первые спутники связи "Гонец-М" планируется запустить с космодрома Восточный в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель компании "Спутниковая система "Гонец"."В плане стоит 2022 год по запуску, но пока без месяца", - сказал собеседник агентства.С 2005 года на орбиту с космодрома Плесецк ракетами-носителями "Космос-3М", "Рокот" и "Союз-2.1б" были выведены 22 спутника "Гонец-М". Ранее сообщалось, что следующие запуски аппаратов намечается осуществлять ракетами "Союз-2.1б" с Восточного. В настоящее время в производстве находятся средства выведения и три спутника для первого старта.Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников - по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.В 2019 году генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал создание системы со спутниками нового поколения "Гонец", которая будет ориентирована на предоставление услуг интернета вещей. Вместе с тем, новый "Гонец" будет предоставлять услуги мобильный спутниковой связи. Развертывание системы планируется начать с 2025 года, орбитальная группировка будет состоять из 28 космических аппаратов, разнесенных в четырех плоскостях, по семь аппаратов в каждой. Запуски планируется осуществлять с помощью ракет "Союз-2".

https://radiosputnik.ria.ru/20210116/vostochnyy-1593312173.html

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россия, спутниковая система "гонец", космос - риа наука