Песков: соцсети не должны быть площадками для рекламы незаконных акций
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Кремле считают, что соцсети не должны становиться площадками для промоутирования несогласованных акций, такую позицию высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также YouTube за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированых акциях, штрафы составят от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
"Я знаю, что активно в данном случае работал наш... Роскомнадзор. Роскомнадзор активно работал в этом плане, они и призывали различные соцсети не становиться площадкой для этих призывов. И, соответственно, прокуратора тоже реагирует, вполне объяснимо", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, в курсе ли президент о предостережении Генпрокуратуры в адрес крупных социальных сетей по поводу призывов к несогласованным акциям 31 января.
На уточнение о том, действительно ли были предостережены такие крупные компании, как Facebook, TikTok, Twitter, Mail Group и Google, пресс-секретарь президента РФ отметил, что "они и становятся основными площадками, поэтому они и предупреждаются", что является вполне естественным и нормальным.
"Мы в целом, конечно, как государство, мы бы хотели, чтобы они не становились площадкой для анонсирования подобных незаконных акций и не предоставляли свои площадки для промоутирования таких акций", - ответил Песков на вопрос о том, хотела ли бы власть, чтобы такие соцсети удаляли подобные паблики и призывы.
Меры, предусмотренные за нарушения, как уточнил пресс-секретарь президента, принимает не Кремль, а соответствующие надзорные органы.
"Естественно, все за и против будут взвешены, и в случае необходимости будут применяться меры, которые предусмотрены законом", - отметил Песков, не став отвечать на вопрос о том, является ли блокировка социальных сетей чрезмерной мерой.
"Какие-то чрезмерные нарушения действующих законов, конечно, требуют адекватной реакции в случае, если они будут иметь место. Но еще раз повторяю, целесообразность принятия тех или иных мер будет определяться соответствующими надзорными органами", - уточнил он.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. По словам Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.