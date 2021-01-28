Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/sotsseti-1594932279.html
Песков: соцсети не должны быть площадками для рекламы незаконных акций
Песков: соцсети не должны быть площадками для рекламы незаконных акций
В Кремле считают, что соцсети не должны становиться площадками для промоутирования несогласованных акций, такую позицию высказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:35
2021-01-28T12:35
одноклассники
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Кремле считают, что соцсети не должны становиться площадками для промоутирования несогласованных акций, такую позицию высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее стало известно, что Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также YouTube за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированых акциях, штрафы составят от 800 тысяч до 4 миллионов рублей."Я знаю, что активно в данном случае работал наш... Роскомнадзор. Роскомнадзор активно работал в этом плане, они и призывали различные соцсети не становиться площадкой для этих призывов. И, соответственно, прокуратора тоже реагирует, вполне объяснимо", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, в курсе ли президент о предостережении Генпрокуратуры в адрес крупных социальных сетей по поводу призывов к несогласованным акциям 31 января.На уточнение о том, действительно ли были предостережены такие крупные компании, как Facebook, TikTok, Twitter, Mail Group и Google, пресс-секретарь президента РФ отметил, что "они и становятся основными площадками, поэтому они и предупреждаются", что является вполне естественным и нормальным."Мы в целом, конечно, как государство, мы бы хотели, чтобы они не становились площадкой для анонсирования подобных незаконных акций и не предоставляли свои площадки для промоутирования таких акций", - ответил Песков на вопрос о том, хотела ли бы власть, чтобы такие соцсети удаляли подобные паблики и призывы.Меры, предусмотренные за нарушения, как уточнил пресс-секретарь президента, принимает не Кремль, а соответствующие надзорные органы."Естественно, все за и против будут взвешены, и в случае необходимости будут применяться меры, которые предусмотрены законом", - отметил Песков, не став отвечать на вопрос о том, является ли блокировка социальных сетей чрезмерной мерой."Какие-то чрезмерные нарушения действующих законов, конечно, требуют адекватной реакции в случае, если они будут иметь место. Но еще раз повторяю, целесообразность принятия тех или иных мер будет определяться соответствующими надзорными органами", - уточнил он.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. По словам Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
https://ria.ru/20210127/shtraf-1594828784.html
https://ria.ru/20210128/peskov-1594927973.html
https://ria.ru/20210128/volkov-1594917056.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_d154762b205c7fdb5d9951e3988a1915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одноклассники, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, общество

Песков: соцсети не должны быть площадками для рекламы незаконных акций

12:35 28.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Кремле считают, что соцсети не должны становиться площадками для промоутирования несогласованных акций, такую позицию высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также YouTube за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированых акциях, штрафы составят от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Сотрудники правоохранительных органов на Страстном бульваре во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 17:03
Соцсети оштрафуют за отказ удалить призывы к детям участвовать в акциях
"Я знаю, что активно в данном случае работал наш... Роскомнадзор. Роскомнадзор активно работал в этом плане, они и призывали различные соцсети не становиться площадкой для этих призывов. И, соответственно, прокуратора тоже реагирует, вполне объяснимо", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, в курсе ли президент о предостережении Генпрокуратуры в адрес крупных социальных сетей по поводу призывов к несогласованным акциям 31 января.
На уточнение о том, действительно ли были предостережены такие крупные компании, как Facebook, TikTok, Twitter, Mail Group и Google, пресс-секретарь президента РФ отметил, что "они и становятся основными площадками, поэтому они и предупреждаются", что является вполне естественным и нормальным.
"Мы в целом, конечно, как государство, мы бы хотели, чтобы они не становились площадкой для анонсирования подобных незаконных акций и не предоставляли свои площадки для промоутирования таких акций", - ответил Песков на вопрос о том, хотела ли бы власть, чтобы такие соцсети удаляли подобные паблики и призывы.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 12:17
Песков не знает об акциях в поддержку президента в предстоящие выходные
Меры, предусмотренные за нарушения, как уточнил пресс-секретарь президента, принимает не Кремль, а соответствующие надзорные органы.
"Естественно, все за и против будут взвешены, и в случае необходимости будут применяться меры, которые предусмотрены законом", - отметил Песков, не став отвечать на вопрос о том, является ли блокировка социальных сетей чрезмерной мерой.
"Какие-то чрезмерные нарушения действующих законов, конечно, требуют адекватной реакции в случае, если они будут иметь место. Но еще раз повторяю, целесообразность принятия тех или иных мер будет определяться соответствующими надзорными органами", - уточнил он.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. По словам Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
Леонид Волков - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 11:26
На Леонида Волкова завели дело за призывы выйти на незаконные акции
 
ОдноклассникиФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12Киркоров рассказал, кого бы хотел видеть на "Евровидении-2021" от России
07:09Эксперты дали советы начинающим инвесторам
07:02Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38Independent: ЕС может блокировать поставки вакцины от COVID-19 в Британию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
Лента новостейМолния