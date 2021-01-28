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Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки
Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки
Покупать щенка лучше в возрасте трех месяцев, поскольку к этому времени ему сделаны необходимые прививки, он уже отлучен от материнского молока и может хорошо... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T03:19
2021-01-28T03:19
россия
владимир голубев
общество
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Покупать щенка лучше в возрасте трех месяцев, поскольку к этому времени ему сделаны необходимые прививки, он уже отлучен от материнского молока и может хорошо адаптироваться к новым семье и дому, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Он пояснил, что к этому моменту щенку должна быть сделана первая вакцинация в возрасте восьми недель и ревакцинация на 12-й неделе, хотя многие заводчики продают собак только с одной прививкой в возрасте от полутора-двух месяцев. "Но не стоит так рано отлучать щенка от матери", - сказал Голубев.Из-за ранней отлучки от матери у щенка в будущем могут возникнуть проблемы в общении с другими собаками и поведении, которые будут сопровождать животное всю жизнь. Дело в том, пояснил эксперт, что хотя в возрасте 35-40 дней щенок может питаться самостоятельно, он должен постепенно привыкать к взрослой пище, и не нужно ускорять этот процесс."Когда щенок питается материнским молоком, формируется иммунная система, которая защищает собаку особенно в первые месяцы жизни. Кроме того, в этот же период начинается очень важный этап социализации, который невозможен без взаимодействия со своими братьями, сестрами и общения с матерью. Благодаря этому он учится общаться с другими сородичами, выстраивая свою схему взаимодействия. В этот период происходит формирование будущего темперамента, основы личности и поведения собаки", - пояснил Голубев.В то же время кинолог отметил, что эти советы распространяются на непрофессионалов. Профессиональные же заводчики, наоборот, берут щенка как можно раньше, поскольку знают, как правильно ухаживать и воспитывать собаку с малого возраста.Первые месяцы жизни в новом доме"К щенкам не прилагается инструкций, вам придется учиться жить вместе с собакой", - сказал эксперт.Первым делом, как только щенок оказался в доме, Голубев советует дать тому возможность исследовать квартиру. После этого необходимо показать щенку место, где он сможет отдыхать. Требуется заранее определиться с правилами: можно ли собаке спать на хозяйской кровати и другими необходимыми запретами"Щенки очень любопытны, поэтому вам следует исключить потенциальные опасности в доме: уберите провода и бьющиеся предметы, ограничьте выход на балкон", - советует эксперт.После того как щенок исследовал дом, ему можно предложить знакомый корм и воду. Кинолог советует по возможности первое время не менять питание, а новый корм вводить постепенно, отслеживая любые нежелательные реакции в виде нарушения стула или аллергии.Также Голубев предостерегает от того, чтобы оставлять щенка одного дома надолго. "Заранее приучайте его к разлуке, оставляя его одного в соседней комнате, сначала на 15, затем на 30 минут, постепенно увеличивая время. Так вы позволите ему адаптироваться", - рассказал кинолог.
https://ria.ru/20210121/sobaki-1593938739.html
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россия, владимир голубев, общество

Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки

03:19 28.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин3-х месячный щенок немецкой овчарки
3-х месячный щенок немецкой овчарки - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Покупать щенка лучше в возрасте трех месяцев, поскольку к этому времени ему сделаны необходимые прививки, он уже отлучен от материнского молока и может хорошо адаптироваться к новым семье и дому, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Я бы не рекомендовал брать щенка раньше, чем ему исполнится три месяца. К этому возрасту он становится достаточно гибок и сможет хорошо приспособиться к новым условиям", – сказал кинолог.
Он пояснил, что к этому моменту щенку должна быть сделана первая вакцинация в возрасте восьми недель и ревакцинация на 12-й неделе, хотя многие заводчики продают собак только с одной прививкой в возрасте от полутора-двух месяцев. "Но не стоит так рано отлучать щенка от матери", - сказал Голубев.
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Из-за ранней отлучки от матери у щенка в будущем могут возникнуть проблемы в общении с другими собаками и поведении, которые будут сопровождать животное всю жизнь. Дело в том, пояснил эксперт, что хотя в возрасте 35-40 дней щенок может питаться самостоятельно, он должен постепенно привыкать к взрослой пище, и не нужно ускорять этот процесс.
"Когда щенок питается материнским молоком, формируется иммунная система, которая защищает собаку особенно в первые месяцы жизни. Кроме того, в этот же период начинается очень важный этап социализации, который невозможен без взаимодействия со своими братьями, сестрами и общения с матерью. Благодаря этому он учится общаться с другими сородичами, выстраивая свою схему взаимодействия. В этот период происходит формирование будущего темперамента, основы личности и поведения собаки", - пояснил Голубев.
В то же время кинолог отметил, что эти советы распространяются на непрофессионалов. Профессиональные же заводчики, наоборот, берут щенка как можно раньше, поскольку знают, как правильно ухаживать и воспитывать собаку с малого возраста.
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Первые месяцы жизни в новом доме

"К щенкам не прилагается инструкций, вам придется учиться жить вместе с собакой", - сказал эксперт.
Первым делом, как только щенок оказался в доме, Голубев советует дать тому возможность исследовать квартиру. После этого необходимо показать щенку место, где он сможет отдыхать. Требуется заранее определиться с правилами: можно ли собаке спать на хозяйской кровати и другими необходимыми запретами
"Щенки очень любопытны, поэтому вам следует исключить потенциальные опасности в доме: уберите провода и бьющиеся предметы, ограничьте выход на балкон", - советует эксперт.
После того как щенок исследовал дом, ему можно предложить знакомый корм и воду. Кинолог советует по возможности первое время не менять питание, а новый корм вводить постепенно, отслеживая любые нежелательные реакции в виде нарушения стула или аллергии.
Также Голубев предостерегает от того, чтобы оставлять щенка одного дома надолго. "Заранее приучайте его к разлуке, оставляя его одного в соседней комнате, сначала на 15, затем на 30 минут, постепенно увеличивая время. Так вы позволите ему адаптироваться", - рассказал кинолог.
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