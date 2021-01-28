https://ria.ru/20210128/sobaki-1594886641.html

Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки

Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки

Покупать щенка лучше в возрасте трех месяцев, поскольку к этому времени ему сделаны необходимые прививки, он уже отлучен от материнского молока и может хорошо... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T03:19

2021-01-28T03:19

2021-01-28T03:19

россия

владимир голубев

общество

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Покупать щенка лучше в возрасте трех месяцев, поскольку к этому времени ему сделаны необходимые прививки, он уже отлучен от материнского молока и может хорошо адаптироваться к новым семье и дому, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Он пояснил, что к этому моменту щенку должна быть сделана первая вакцинация в возрасте восьми недель и ревакцинация на 12-й неделе, хотя многие заводчики продают собак только с одной прививкой в возрасте от полутора-двух месяцев. "Но не стоит так рано отлучать щенка от матери", - сказал Голубев.Из-за ранней отлучки от матери у щенка в будущем могут возникнуть проблемы в общении с другими собаками и поведении, которые будут сопровождать животное всю жизнь. Дело в том, пояснил эксперт, что хотя в возрасте 35-40 дней щенок может питаться самостоятельно, он должен постепенно привыкать к взрослой пище, и не нужно ускорять этот процесс."Когда щенок питается материнским молоком, формируется иммунная система, которая защищает собаку особенно в первые месяцы жизни. Кроме того, в этот же период начинается очень важный этап социализации, который невозможен без взаимодействия со своими братьями, сестрами и общения с матерью. Благодаря этому он учится общаться с другими сородичами, выстраивая свою схему взаимодействия. В этот период происходит формирование будущего темперамента, основы личности и поведения собаки", - пояснил Голубев.В то же время кинолог отметил, что эти советы распространяются на непрофессионалов. Профессиональные же заводчики, наоборот, берут щенка как можно раньше, поскольку знают, как правильно ухаживать и воспитывать собаку с малого возраста.Первые месяцы жизни в новом доме"К щенкам не прилагается инструкций, вам придется учиться жить вместе с собакой", - сказал эксперт.Первым делом, как только щенок оказался в доме, Голубев советует дать тому возможность исследовать квартиру. После этого необходимо показать щенку место, где он сможет отдыхать. Требуется заранее определиться с правилами: можно ли собаке спать на хозяйской кровати и другими необходимыми запретами"Щенки очень любопытны, поэтому вам следует исключить потенциальные опасности в доме: уберите провода и бьющиеся предметы, ограничьте выход на балкон", - советует эксперт.После того как щенок исследовал дом, ему можно предложить знакомый корм и воду. Кинолог советует по возможности первое время не менять питание, а новый корм вводить постепенно, отслеживая любые нежелательные реакции в виде нарушения стула или аллергии.Также Голубев предостерегает от того, чтобы оставлять щенка одного дома надолго. "Заранее приучайте его к разлуке, оставляя его одного в соседней комнате, сначала на 15, затем на 30 минут, постепенно увеличивая время. Так вы позволите ему адаптироваться", - рассказал кинолог.

https://ria.ru/20210121/sobaki-1593938739.html

https://ria.ru/20201206/sobaki-1587863196.html

https://ria.ru/20201129/sobaki-1586798627.html

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россия, владимир голубев, общество