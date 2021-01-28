https://ria.ru/20210128/snv-1594886432.html

Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3

Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3

Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3 на пять лет на нынешних условиях, заявив, что нынешняя американская администрация якобы... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T03:13

2021-01-28T03:13

2021-01-28T05:09

россия

договор снв-3

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594195149_0:78:3302:1936_1920x0_80_0_0_0da009e4983bb7c60fd87ff8a6fa8178.jpg

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3 на пять лет на нынешних условиях, заявив, что нынешняя американская администрация якобы собирается дать именно то, о чем просил президент России Владимир Путин.Заявление подписано старшими конгрессменами Майклом Макколом из комитета по международным делам и Майком Роджерсом из военного комитета.Как говорится в документе, опубликованном на сайте республиканцев из международного комитета палаты представителей, администрация президента США Джо Байдена упустила возможность провести переговоры о другой версии ДСНВ-3.Республиканцы утверждают, что продление на пять лет дает российскому президенту Владимиру Путину "именно то, о чем он просил" и становится причиной потери США важных рычагов воздействия и возможности вернуть Россию за стол переговоров.По мнению авторов заявления, еще есть время договориться о менее длительном сроке действия договора, они настоятельно призывают администрацию Байдена рассмотреть такой вариант.Продление ДСНВ-3 со стороны США не требует ратификации конгресса, достаточно подписи Байдена.Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.Путин 25 января поручил российскому МИД провести переговоры с американской стороной о заключении международного договора по продлению ДСНВ-3. Уже 26 января замглавы МИД Сергей Рябков и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3. После этого Владимир Путин и Джозеф Байден провели первый с момента инаугурации 46-го президента США телефонный разговор, в котором подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование Договора. Обе палаты Федерального собрания РФ 27 января проголосовали за продление ДСНВ-3.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/snv3-1594839201.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, сша, в мире