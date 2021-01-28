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Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3
Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3
Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3 на пять лет на нынешних условиях, заявив, что нынешняя американская администрация якобы... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T03:13
2021-01-28T05:09
россия
договор снв-3
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3 на пять лет на нынешних условиях, заявив, что нынешняя американская администрация якобы собирается дать именно то, о чем просил президент России Владимир Путин.Заявление подписано старшими конгрессменами Майклом Макколом из комитета по международным делам и Майком Роджерсом из военного комитета.Как говорится в документе, опубликованном на сайте республиканцев из международного комитета палаты представителей, администрация президента США Джо Байдена упустила возможность провести переговоры о другой версии ДСНВ-3.Республиканцы утверждают, что продление на пять лет дает российскому президенту Владимиру Путину "именно то, о чем он просил" и становится причиной потери США важных рычагов воздействия и возможности вернуть Россию за стол переговоров.По мнению авторов заявления, еще есть время договориться о менее длительном сроке действия договора, они настоятельно призывают администрацию Байдена рассмотреть такой вариант.Продление ДСНВ-3 со стороны США не требует ратификации конгресса, достаточно подписи Байдена.Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.Путин 25 января поручил российскому МИД провести переговоры с американской стороной о заключении международного договора по продлению ДСНВ-3. Уже 26 января замглавы МИД Сергей Рябков и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3. После этого Владимир Путин и Джозеф Байден провели первый с момента инаугурации 46-го президента США телефонный разговор, в котором подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование Договора. Обе палаты Федерального собрания РФ 27 января проголосовали за продление ДСНВ-3.
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россия, договор снв-3, сша, в мире

Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3

03:13 28.01.2021 (обновлено: 05:09 28.01.2021)
 
© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3 на пять лет на нынешних условиях, заявив, что нынешняя американская администрация якобы собирается дать именно то, о чем просил президент России Владимир Путин.
Заявление подписано старшими конгрессменами Майклом Макколом из комитета по международным делам и Майком Роджерсом из военного комитета.
Как говорится в документе, опубликованном на сайте республиканцев из международного комитета палаты представителей, администрация президента США Джо Байдена упустила возможность провести переговоры о другой версии ДСНВ-3.
"Расстраивает, что администрация Байдена упустила возможность договориться о версии ДСНВ-3, которая была бы сильнее нынешней и включала в себя нестратегическое ядерное вооружение, новые системы, не охваченные нынешним соглашением", - говорится в заявлении.
Республиканцы утверждают, что продление на пять лет дает российскому президенту Владимиру Путину "именно то, о чем он просил" и становится причиной потери США важных рычагов воздействия и возможности вернуть Россию за стол переговоров.
По мнению авторов заявления, еще есть время договориться о менее длительном сроке действия договора, они настоятельно призывают администрацию Байдена рассмотреть такой вариант.
Председатель Единой России Дмитрий Медведев проводит онлайн-прием граждан - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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"Важное достижение". Медведев прокомментировал продление Договора СНВ-3
Продление ДСНВ-3 со стороны США не требует ратификации конгресса, достаточно подписи Байдена.
Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.
Путин 25 января поручил российскому МИД провести переговоры с американской стороной о заключении международного договора по продлению ДСНВ-3. Уже 26 января замглавы МИД Сергей Рябков и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3. После этого Владимир Путин и Джозеф Байден провели первый с момента инаугурации 46-го президента США телефонный разговор, в котором подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование Договора. Обе палаты Федерального собрания РФ 27 января проголосовали за продление ДСНВ-3.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 18:05Инфографика
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
 
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