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В Ереване протестующие попытались захватить здание правительства
В Ереване протестующие попытались захватить здание правительства
Протестующие попытались взять штурмом здание правительства в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:34
2021-01-28T16:34
2021-01-28T18:08
беспорядки в ереване
генеральная прокуратура рф
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 28 янв — РИА Новости. Протестующие попытались взять штурмом здание правительства в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Через некоторое время полицейским удалось оттеснить толпу от входа, начались задержания. Митингующие требуют ареста премьер-министра Никола Пашиняна.Через некоторое время организаторы акции объявили о ее завершении, протестующие стали расходиться.В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Кроме того, Ереван вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Как отмечал Пашинян, он готов уйти в отставку, но "только по решению народа".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в ереване, генеральная прокуратура рф, ереван, в мире
ЕРЕВАН, 28 янв — РИА Новости. Протестующие попытались взять штурмом здание правительства в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Через некоторое время полицейским удалось оттеснить толпу от входа, начались задержания. Митингующие требуют ареста премьер-министра Никола Пашиняна.
Через некоторое время организаторы акции объявили о ее завершении, протестующие стали расходиться.
В конце сентября Армения
и Азербайджан
обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва
, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Кроме того, Ереван
вернул Баку
Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Пашинян
при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Как отмечал Пашинян, он готов уйти в отставку, но "только по решению народа".