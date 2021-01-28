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В Ереване протестующие попытались захватить здание правительства
В Ереване протестующие попытались захватить здание правительства
Протестующие попытались взять штурмом здание правительства в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:34
2021-01-28T18:08
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ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 28 янв — РИА Новости. Протестующие попытались взять штурмом здание правительства в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Через некоторое время полицейским удалось оттеснить толпу от входа, начались задержания. Митингующие требуют ареста премьер-министра Никола Пашиняна.Через некоторое время организаторы акции объявили о ее завершении, протестующие стали расходиться.В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Кроме того, Ереван вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Как отмечал Пашинян, он готов уйти в отставку, но "только по решению народа".
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беспорядки в ереване, генеральная прокуратура рф, ереван, в мире

В Ереване протестующие попытались захватить здание правительства

16:34 28.01.2021 (обновлено: 18:08 28.01.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване
Участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 28 янв — РИА Новости. Протестующие попытались взять штурмом здание правительства в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Через некоторое время полицейским удалось оттеснить толпу от входа, начались задержания. Митингующие требуют ареста премьер-министра Никола Пашиняна.
Через некоторое время организаторы акции объявили о ее завершении, протестующие стали расходиться.
В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Кроме того, Ереван вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Как отмечал Пашинян, он готов уйти в отставку, но "только по решению народа".
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