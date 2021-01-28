https://ria.ru/20210128/sheremetevo-1594963849.html

"Шереметьево" изменит правила заезда к терминалам

"Шереметьево" изменит правила заезда к терминалам

Московский аэропорт "Шереметьево" с 1 февраля меняет правила заезда на привокзальную площадь терминалов: бесплатный въезд ограничивается до двух раз в течение... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:03

2021-01-28T15:03

2021-01-28T15:14

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москва

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" с 1 февраля меняет правила заезда на привокзальную площадь терминалов: бесплатный въезд ограничивается до двух раз в течение двух часов для предотвращения затруднений дорожного движения со стороны недобросовестных перевозчиков, сообщает пресс-служба аэропорта."С 1 февраля 2021 года вступают в силу новые правила пользования привокзальными территориями международного аэропорта "Шереметьево" (АО "МАШ"). В соответствии с новым порядком, автовладельцы смогут безвозмездно въехать на привокзальную территорию аэропорта не более двух раз в течение двух часов с момента первого въезда. Третий и последующие въезды в указанный период времени будут считаться нарушением правил и повлекут за собой уплату пени", - говорится в сообщении.Данная мера позволит оптимизировать дорожное движение на подъездных путях и привокзальной площади терминалов, что сделает посадку и высадку пассажиров аэропорта более быстрой и комфортной."Напомним, что нетарифицируемый период пребывания транспортных средств на привокзальной территории аэропорта "Шереметьево" составляет 10 минут для терминалов В, С и 15 минут для терминалов D, E, F. Для паркирования автомобиля на более длительный срок в "Шереметьево" имеются 3 многоуровневых паркинга вблизи терминалов и 5 плоскостных парковок в периметре аэропорта. Стоимость услуг меняется по принципу "ближе - быстрее, дальше - дешевле". При этом в паркинге терминала В первые 30 минут парковки - бесплатно", - отмечает аэропорт.

https://ria.ru/20210121/taksi-1593936249.html

https://ria.ru/20210127/aeroflot-1594846953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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