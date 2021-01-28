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"Шереметьево" изменит правила заезда к терминалам
"Шереметьево" изменит правила заезда к терминалам
Московский аэропорт "Шереметьево" с 1 февраля меняет правила заезда на привокзальную площадь терминалов: бесплатный въезд ограничивается до двух раз в течение... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:03
2021-01-28T15:14
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москва
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" с 1 февраля меняет правила заезда на привокзальную площадь терминалов: бесплатный въезд ограничивается до двух раз в течение двух часов для предотвращения затруднений дорожного движения со стороны недобросовестных перевозчиков, сообщает пресс-служба аэропорта."С 1 февраля 2021 года вступают в силу новые правила пользования привокзальными территориями международного аэропорта "Шереметьево" (АО "МАШ"). В соответствии с новым порядком, автовладельцы смогут безвозмездно въехать на привокзальную территорию аэропорта не более двух раз в течение двух часов с момента первого въезда. Третий и последующие въезды в указанный период времени будут считаться нарушением правил и повлекут за собой уплату пени", - говорится в сообщении.Данная мера позволит оптимизировать дорожное движение на подъездных путях и привокзальной площади терминалов, что сделает посадку и высадку пассажиров аэропорта более быстрой и комфортной."Напомним, что нетарифицируемый период пребывания транспортных средств на привокзальной территории аэропорта "Шереметьево" составляет 10 минут для терминалов В, С и 15 минут для терминалов D, E, F. Для паркирования автомобиля на более длительный срок в "Шереметьево" имеются 3 многоуровневых паркинга вблизи терминалов и 5 плоскостных парковок в периметре аэропорта. Стоимость услуг меняется по принципу "ближе - быстрее, дальше - дешевле". При этом в паркинге терминала В первые 30 минут парковки - бесплатно", - отмечает аэропорт.
https://ria.ru/20210121/taksi-1593936249.html
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туризм, новости - туризм, москва, шереметьево (аэропорт)

"Шереметьево" изменит правила заезда к терминалам

15:03 28.01.2021 (обновлено: 15:14 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗона парковки в терминале "D" аэропорта Шереметьево
Зона парковки в терминале D аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" с 1 февраля меняет правила заезда на привокзальную площадь терминалов: бесплатный въезд ограничивается до двух раз в течение двух часов для предотвращения затруднений дорожного движения со стороны недобросовестных перевозчиков, сообщает пресс-служба аэропорта.
"С 1 февраля 2021 года вступают в силу новые правила пользования привокзальными территориями международного аэропорта "Шереметьево" (АО "МАШ"). В соответствии с новым порядком, автовладельцы смогут безвозмездно въехать на привокзальную территорию аэропорта не более двух раз в течение двух часов с момента первого въезда. Третий и последующие въезды в указанный период времени будут считаться нарушением правил и повлекут за собой уплату пени", - говорится в сообщении.
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Данная мера позволит оптимизировать дорожное движение на подъездных путях и привокзальной площади терминалов, что сделает посадку и высадку пассажиров аэропорта более быстрой и комфортной.
"Напомним, что нетарифицируемый период пребывания транспортных средств на привокзальной территории аэропорта "Шереметьево" составляет 10 минут для терминалов В, С и 15 минут для терминалов D, E, F. Для паркирования автомобиля на более длительный срок в "Шереметьево" имеются 3 многоуровневых паркинга вблизи терминалов и 5 плоскостных парковок в периметре аэропорта. Стоимость услуг меняется по принципу "ближе - быстрее, дальше - дешевле". При этом в паркинге терминала В первые 30 минут парковки - бесплатно", - отмечает аэропорт.
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