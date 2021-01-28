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https://ria.ru/20210128/serial-1594889011.html
СМИ: HBO Max хочет снять мультсериал по "Игре престолов"
СМИ: HBO Max хочет снять мультсериал по "Игре престолов"
Стриминговая платформа HBO Max может снять мультсериал по мотивам популярного сериала "Игра престолов", сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T06:17
2021-01-28T06:17
культура
hbo
игра престолов (сериал)
джордж мартин
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Стриминговая платформа HBO Max может снять мультсериал по мотивам популярного сериала "Игра престолов", сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники.Согласно источникам, этот вопрос пока находится на ранних этапах разработки в HBO Max. По их информации, в настоящее время проходят встречи со сценаристами по поводу возможных съемок мультсериала.Ранее издание Variety сообщало со ссылкой на источники, что HBO приступила к разработке экранизации повестей Джорджа Мартина, события которых предшествуют событиям в сериале "Игра престолов". В планы HBO входит снять проект по "Повестям о Дунке и Эгге", где действие происходит почти на век раньше, чем в событиях "Игры престолов". Кроме того, в октябре сообщалось о создании сериала House of the Dragon ("Дом дракона"). В отличие от "Повестей о Дунке и Эгге" уже известно запланированное время его премьеры – в 2022 году.Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
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hbo, игра престолов (сериал), джордж мартин, сша

СМИ: HBO Max хочет снять мультсериал по "Игре престолов"

06:17 28.01.2021
 
© Bighead Littlehead (2011-2017) Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Bighead Littlehead (2011-2017)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Стриминговая платформа HBO Max может снять мультсериал по мотивам популярного сериала "Игра престолов", сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
Согласно источникам, этот вопрос пока находится на ранних этапах разработки в HBO Max. По их информации, в настоящее время проходят встречи со сценаристами по поводу возможных съемок мультсериала.
Ранее издание Variety сообщало со ссылкой на источники, что HBO приступила к разработке экранизации повестей Джорджа Мартина, события которых предшествуют событиям в сериале "Игра престолов". В планы HBO входит снять проект по "Повестям о Дунке и Эгге", где действие происходит почти на век раньше, чем в событиях "Игры престолов". Кроме того, в октябре сообщалось о создании сериала House of the Dragon ("Дом дракона"). В отличие от "Повестей о Дунке и Эгге" уже известно запланированное время его премьеры – в 2022 году.
Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
Драконы из приквела Игры престолов Дома Дракона - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 16:05Сказано в эфире
"Масштабные страсти": кинокритик рассказал о приквелах "Игры престолов"
 
КультураHBOИгра престолов (сериал)Джордж МартинСША
 
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