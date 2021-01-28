https://ria.ru/20210128/sber-1594897590.html
"Сбер" создаст на базе goods.ru крупного игрока электронной коммерции
"Сбер" создаст на базе goods.ru крупного игрока электронной коммерции
"Сбер", группа "М.Видео-Эльдорадо" и основатель маркетплейса goods.ru Александр Тынкован планируют в первой половине 2021 года подписать обязывающее соглашение... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T09:20
2021-01-28T09:20
2021-01-28T10:49
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
сбер
экономика
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости/Прайм. "Сбер", группа "М.Видео-Эльдорадо" и основатель маркетплейса goods.ru Александр Тынкован планируют в первой половине 2021 года подписать обязывающее соглашение по развитию маркетплейса, говорится в сообщении кредитной организации.В рамках сделки "Сбер" планирует стать владельцем 85% goods.ru, выкупив часть доли у "М.Видео-Эльдорадо" за 4 миллиарда рублей и вложив в его развитие около 30 миллиардов рублей, и создать на его базе одного из ключевых игроков на рынке электронной коммерции РФ. При этом для целей сделки goods.ru оценен приблизительно в 10 миллиардов рублей."Сбер, группа "М.Видео-Эльдорадо" и основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса goods.ru. Стороны планируют подписать обязывающее соглашение в первой половине 2021 года после завершения комплексной инвестиционной проверки, получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления участников сделки и ФАС России", - сказано в сообщении."Интеграция goods.ru в экосистему Сбера, использование всех имеющихся наработок и экспертизы, а также раскрытие синергий с компаниями экосистемы, такими как СберЛогистика, СберМаркет, Сбер ЕАптека, Самокат, позволят на базе goods.ru создать одного из ключевых игроков на рынке e-commerce в России", - говорится в сообщении.Отмечается, что все стороны будут представлены в совете директоров маркетплейса.
https://ria.ru/20210121/robot-1594024599.html
https://ria.ru/20201228/ekosistema-1591286163.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), сбер, экономика
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости/Прайм.
"Сбер
", группа "М.Видео-Эльдорадо" и основатель маркетплейса goods.ru Александр Тынкован планируют в первой половине 2021 года подписать обязывающее соглашение по развитию маркетплейса, говорится в сообщении кредитной организации.
В рамках сделки "Сбер" планирует стать владельцем 85% goods.ru, выкупив часть доли у "М.Видео-Эльдорадо" за 4 миллиарда рублей и вложив в его развитие около 30 миллиардов рублей, и создать на его базе одного из ключевых игроков на рынке электронной коммерции РФ. При этом для целей сделки goods.ru оценен приблизительно в 10 миллиардов рублей.
"Сбер, группа "М.Видео-Эльдорадо" и основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса goods.ru. Стороны планируют подписать обязывающее соглашение в первой половине 2021 года после завершения комплексной инвестиционной проверки, получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления участников сделки и ФАС
России", - сказано в сообщении.
"Для целей сделки goods.ru оценен приблизительно в 10 миллиардов рублей. По условиям соглашения Сбер вкладывает в развитие goods.ru около 30 миллиардов рублей, а также выкупает часть долей, принадлежащих "М.Видео - Эльдорадо" за 4 миллиарда рублей", - добавили в банке. В результате доля "Сбера" в капитале goods.ru составит 85%, группа "М.Видео-Эльдорадо" сохранит за собой 10%, а 5% останется у Тынкована.
"Интеграция goods.ru в экосистему Сбера, использование всех имеющихся наработок и экспертизы, а также раскрытие синергий с компаниями экосистемы, такими как СберЛогистика, СберМаркет, Сбер ЕАптека, Самокат, позволят на базе goods.ru создать одного из ключевых игроков на рынке e-commerce в России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все стороны будут представлены в совете директоров маркетплейса.