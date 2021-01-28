https://ria.ru/20210128/reshetova-1594767482.html
"Где нос?" Анастасию Решетову сравнили с Майклом Джексоном
"Где нос?" Анастасию Решетову сравнили с Майклом Джексоном
Супермодель Анастасия Решетова удивила пользователей, разместив в Instagram снимок, на котором у нее "пропал" нос. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T00:24
2021-01-28T00:24
2021-01-28T00:24
тимати (тимур юнусов)
майкл джексон
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анастасия решетова
знаменитости
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звезды
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Супермодель Анастасия Решетова удивила пользователей, разместив в Instagram снимок, на котором у нее "пропал" нос. "Mrrr", — подписала Решетова фотографию, на которой стоит около стены в черном кожаном жакете и соблазнительно смотрит в сторону. Однако подписчиков больше заинтересовало, почему нос экс-возлюбленной рэпера Тимати внезапно стал короче. "Куда делся кончик носа?", "Майкл Джексон", "Нос вышел из чата", — прокомментировали они снимок.Анастасия Решетова попробовала развеять слухи о возможной ринопластике, ответив одной из подписчиц, что это всего лишь "макияж". Супермодель не комментирует информацию о многочисленных пластических операциях, которые ей приписывают пользователи и СМИ. Многие предполагают, что она увеличивала грудь, губы и делала контурную пластику скул. Сама Решетова уверяет, что регулярно посещает косметолога, чтобы поддерживать кожу лица в тонусе.
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тимати (тимур юнусов), майкл джексон, анастасия решетова, знаменитости, пластическая хирургия, звезды
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Супермодель Анастасия Решетова удивила пользователей, разместив
в Instagram снимок, на котором у нее "пропал" нос.
"Mrrr", — подписала Решетова фотографию, на которой стоит около стены в черном кожаном жакете и соблазнительно смотрит в сторону.
Однако подписчиков больше заинтересовало, почему нос экс-возлюбленной рэпера Тимати внезапно стал короче. "Куда делся кончик носа?", "Майкл Джексон", "Нос вышел из чата", — прокомментировали они снимок.
Анастасия Решетова попробовала развеять слухи о возможной ринопластике, ответив одной из подписчиц, что это всего лишь "макияж".
Супермодель не комментирует информацию о многочисленных пластических операциях, которые ей приписывают пользователи и СМИ. Многие предполагают, что она увеличивала грудь, губы и делала контурную пластику скул.
Сама Решетова уверяет, что регулярно посещает косметолога, чтобы поддерживать кожу лица в тонусе.