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В Японии захотели создать ракету, способную нанести удар по России
В Японии захотели создать ракету, способную нанести удар по России
Японская газета Mainichi Shimbun рассказала о планах правительства страны увеличить дальность ракет из-за аннулирования Договора о ликвидации ракет средней и... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:38
2021-01-28T17:08
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япония
сша
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Японская газета Mainichi Shimbun рассказала о планах правительства страны увеличить дальность ракет из-за аннулирования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).По задумке властей Японии, противокорабельная ракета 12 типа "Хитонисики", радиус действия которой составляет на данный момент 200 километров, будет модернизирована для увеличения дальности сначала до 900 километров, а затем до 1500. Кроме того, разработчики планируют сделать ее невидимой для радаров противника. На эти цели правительство выделит 33,5 миллиарда иен (320 миллионов долларов). Токио намерен модернизировать "Хитонисики" из-за аннулирования ДРСМД, из которого США вышли в феврале 2019 года. Уже через две недели Вашингтон изъявил желание разрабатывать новые ракеты средней дальности. "Когда ракеты будут готовы, их планируется развернуть на американских базах в Азии — благодаря этому можно будет наносить удары по России, Китаю и КНДР", — пишет автор.Японское правительство видит опасность в размещении американских ракет на своей территории. Это подставит страну под удар в случае ответных действий России и Китая на агрессию США. Чтобы избежать такой ситуации, Токио хочет создать собственные ракеты средней дальности. Когда Вашингтон предложит разместить свое оружие на территории Японии, власти страны ответят, что не нуждаются в этом, поскольку у них есть свои "Хитонисики" с радиусом 1500 километров, говорится в статье.Несмотря на создание собственных ракет, Японии все равно придется пользоваться помощью американских спутников при нанесении ударов, уточняет источник в Министерстве обороны страны."Это означает, что руководить операциями с применением модернизированных "Хитонисики" будут американские силы, а Япония будет, как и прежде, подчиняться их приказам", — подытоживает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201201/s-300v4-1587240052.html
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россия, япония, сша, в мире

В Японии захотели создать ракету, способную нанести удар по России

15:38 28.01.2021 (обновлено: 17:08 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 янв РИА Новости. Японская газета Mainichi Shimbun рассказала о планах правительства страны увеличить дальность ракет из-за аннулирования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По задумке властей Японии, противокорабельная ракета 12 типа "Хитонисики", радиус действия которой составляет на данный момент 200 километров, будет модернизирована для увеличения дальности сначала до 900 километров, а затем до 1500. Кроме того, разработчики планируют сделать ее невидимой для радаров противника. На эти цели правительство выделит 33,5 миллиарда иен (320 миллионов долларов).
"Если увеличить дальность действия японских ракет, их можно будет также использовать для уничтожения ракетных баз, аэродромов и других вражеских объектов", — говорится в статье.
Токио намерен модернизировать "Хитонисики" из-за аннулирования ДРСМД, из которого США вышли в феврале 2019 года. Уже через две недели Вашингтон изъявил желание разрабатывать новые ракеты средней дальности.
"Когда ракеты будут готовы, их планируется развернуть на американских базах в Азии — благодаря этому можно будет наносить удары по России, Китаю и КНДР", — пишет автор.
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Несмотря на создание собственных ракет, Японии все равно придется пользоваться помощью американских спутников при нанесении ударов, уточняет источник в Министерстве обороны страны.
"Это означает, что руководить операциями с применением модернизированных "Хитонисики" будут американские силы, а Япония будет, как и прежде, подчиняться их приказам", — подытоживает автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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