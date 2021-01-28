https://ria.ru/20210128/rakety-1594975994.html

В Японии захотели создать ракету, способную нанести удар по России

В Японии захотели создать ракету, способную нанести удар по России

Японская газета Mainichi Shimbun рассказала о планах правительства страны увеличить дальность ракет из-за аннулирования Договора о ликвидации ракет средней и... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:38

2021-01-28T15:38

2021-01-28T17:08

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Японская газета Mainichi Shimbun рассказала о планах правительства страны увеличить дальность ракет из-за аннулирования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).По задумке властей Японии, противокорабельная ракета 12 типа "Хитонисики", радиус действия которой составляет на данный момент 200 километров, будет модернизирована для увеличения дальности сначала до 900 километров, а затем до 1500. Кроме того, разработчики планируют сделать ее невидимой для радаров противника. На эти цели правительство выделит 33,5 миллиарда иен (320 миллионов долларов). Токио намерен модернизировать "Хитонисики" из-за аннулирования ДРСМД, из которого США вышли в феврале 2019 года. Уже через две недели Вашингтон изъявил желание разрабатывать новые ракеты средней дальности. "Когда ракеты будут готовы, их планируется развернуть на американских базах в Азии — благодаря этому можно будет наносить удары по России, Китаю и КНДР", — пишет автор.Японское правительство видит опасность в размещении американских ракет на своей территории. Это подставит страну под удар в случае ответных действий России и Китая на агрессию США. Чтобы избежать такой ситуации, Токио хочет создать собственные ракеты средней дальности. Когда Вашингтон предложит разместить свое оружие на территории Японии, власти страны ответят, что не нуждаются в этом, поскольку у них есть свои "Хитонисики" с радиусом 1500 километров, говорится в статье.Несмотря на создание собственных ракет, Японии все равно придется пользоваться помощью американских спутников при нанесении ударов, уточняет источник в Министерстве обороны страны."Это означает, что руководить операциями с применением модернизированных "Хитонисики" будут американские силы, а Япония будет, как и прежде, подчиняться их приказам", — подытоживает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/s-300v4-1587240052.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/kurily-1582700088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, япония, сша, в мире