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"Удар по Западу". Китайцы оценили речь Путина на форуме в Давосе
"Удар по Западу". Китайцы оценили речь Путина на форуме в Давосе
Читатели китайского издания "Гуаньча" обсудили выступление президента России Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме "Давосская повестка дня 2021". РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T22:12
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россия
владимир путин
китай
сша
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" обсудили выступление президента России Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме "Давосская повестка дня 2021".В своей речи глава государства рассказал об успехах России в преодолении бедности, а также оценил достижения Китая в этом направлении. Также Путин отметил проблему классового расслоения в развитых странах Запада и призвал мир к широкому разностороннему сотрудничеству. Кроме того, президент России констатировал завершение эпохи, связанной с "попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок".Выступление российского президента вызвало дискуссию среди читателей китайского портала. Так, пользователь под ником Один господин вспомнил, что в детстве, будучи сыном замдиректора Государственного казначейства, ел одну только кашу из кукурузной муки и "жадно смотрел на белый рис". "Сейчас, спустя 30 лет, в стране произошли потрясающие перемены", — отметил он. "Но я постоянно вспоминаю о тяготах прошлого, когда думаю о нынешней счастливой жизни", — написал он.Пользователь под ником Уханьская Парча признался, что запомнил каждый из тех немногочисленных дней в детстве, когда на столе был белый рис, не говоря уже о мясе, которое привозили в качестве подарка на праздники."Я не могу не согласиться с Путиным: каждым словом он наносит удары по стратегически важным местам Запада", — написал он и добавил, что США только "любуются сами собой". "Кто не слепой и не дурак, тот может понять слова Путина", — считает комментатор Спокойный Гриффиндор.Читатель под ником Навсегда Вышел отметил, что в детстве мечтал о машине, а сейчас хочет обзавестись домом на колесах."Вот они, изменения в уровне жизни", — подчеркнул он. Комментатор с ником Пятитысячетонный Кролик считает, что за последние 40 лет китайцы прожили жизнь нескольких поколений."Путин понимает Китай, но, к сожалению, СССР больше нет", — отметил taozi1494."Президент России Владимир Путин высоко оценил большие достижения Китая в сокращении бедности, что является объективным и актуальным. Но нелегко надеяться, что политики в США и странах Запада снимут розовые очки и остановят свои атаки на Китай", — говорится в комментарии пользователя Один Лист З Осень."Так называемые развитые страны просто не хотят работать, они хотят заполучить мировые ресурсы, печатая деньги", — написал Мирная Улица.Другой комментатор отметил, что коронавирус помог США "избавиться" от бедных."Так что можно считать, что США тоже удалось сократить бедность", — добавил он.Пользователь с ником Бедро Комара заявил, что цель США — не сокращать бедность, а обеспечить себя рабочей силой, чтобы удовлетворить "алчные запросы капиталистов". По его словам, пандемия для них выгодна."Ведь таким образом им нужно лишь привозить более горемычных и бедных людей из других стран, чтобы восполнить нехватку рабочей силы, чтобы каждый получил то, что ему нужно", — пояснил комментатор.Еще один пользователь обвинил США и капитализм в том, что другие люди живут в нищете."Американцы, как злокачественная опухоль, хотят контролировать всю планету", — написал он и добавил, что самое главное для них — сохранять власть.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210127/davos-1594798218.html
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россия, владимир путин, китай, сша

"Удар по Западу". Китайцы оценили речь Путина на форуме в Давосе

22:12 28.01.2021 (обновлено: 22:32 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" обсудили выступление президента России Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме "Давосская повестка дня 2021".
В своей речи глава государства рассказал об успехах России в преодолении бедности, а также оценил достижения Китая в этом направлении. Также Путин отметил проблему классового расслоения в развитых странах Запада и призвал мир к широкому разностороннему сотрудничеству. Кроме того, президент России констатировал завершение эпохи, связанной с "попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок".
Выступление российского президента вызвало дискуссию среди читателей китайского портала. Так, пользователь под ником Один господин вспомнил, что в детстве, будучи сыном замдиректора Государственного казначейства, ел одну только кашу из кукурузной муки и "жадно смотрел на белый рис". "Сейчас, спустя 30 лет, в стране произошли потрясающие перемены", — отметил он.
"Но я постоянно вспоминаю о тяготах прошлого, когда думаю о нынешней счастливой жизни", — написал он.
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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Пользователь под ником Уханьская Парча признался, что запомнил каждый из тех немногочисленных дней в детстве, когда на столе был белый рис, не говоря уже о мясе, которое привозили в качестве подарка на праздники.
"Я не могу не согласиться с Путиным: каждым словом он наносит удары по стратегически важным местам Запада", — написал он и добавил, что США только "любуются сами собой".
"Кто не слепой и не дурак, тот может понять слова Путина", — считает комментатор Спокойный Гриффиндор.
Читатель под ником Навсегда Вышел отметил, что в детстве мечтал о машине, а сейчас хочет обзавестись домом на колесах.
"Вот они, изменения в уровне жизни", — подчеркнул он.
Комментатор с ником Пятитысячетонный Кролик считает, что за последние 40 лет китайцы прожили жизнь нескольких поколений.
"Путин понимает Китай, но, к сожалению, СССР больше нет", — отметил taozi1494.
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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"Президент России Владимир Путин высоко оценил большие достижения Китая в сокращении бедности, что является объективным и актуальным. Но нелегко надеяться, что политики в США и странах Запада снимут розовые очки и остановят свои атаки на Китай", — говорится в комментарии пользователя Один Лист З Осень.
"Так называемые развитые страны просто не хотят работать, они хотят заполучить мировые ресурсы, печатая деньги", — написал Мирная Улица.
Другой комментатор отметил, что коронавирус помог США "избавиться" от бедных.
"Так что можно считать, что США тоже удалось сократить бедность", — добавил он.
Пользователь с ником Бедро Комара заявил, что цель США — не сокращать бедность, а обеспечить себя рабочей силой, чтобы удовлетворить "алчные запросы капиталистов". По его словам, пандемия для них выгодна.
"Ведь таким образом им нужно лишь привозить более горемычных и бедных людей из других стран, чтобы восполнить нехватку рабочей силы, чтобы каждый получил то, что ему нужно", — пояснил комментатор.
Еще один пользователь обвинил США и капитализм в том, что другие люди живут в нищете.
"Американцы, как злокачественная опухоль, хотят контролировать всю планету", — написал он и добавил, что самое главное для них — сохранять власть.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 08:00
Давосский форум удался: на нем прозвучали ответы на вопрос "Что делать?"
 
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