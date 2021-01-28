https://ria.ru/20210128/putin-1595045639.html

"Удар по Западу". Китайцы оценили речь Путина на форуме в Давосе

"Удар по Западу". Китайцы оценили речь Путина на форуме в Давосе

Читатели китайского издания "Гуаньча" обсудили выступление президента России Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме "Давосская повестка дня 2021". РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T22:12

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россия

владимир путин

китай

сша

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" обсудили выступление президента России Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме "Давосская повестка дня 2021".В своей речи глава государства рассказал об успехах России в преодолении бедности, а также оценил достижения Китая в этом направлении. Также Путин отметил проблему классового расслоения в развитых странах Запада и призвал мир к широкому разностороннему сотрудничеству. Кроме того, президент России констатировал завершение эпохи, связанной с "попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок".Выступление российского президента вызвало дискуссию среди читателей китайского портала. Так, пользователь под ником Один господин вспомнил, что в детстве, будучи сыном замдиректора Государственного казначейства, ел одну только кашу из кукурузной муки и "жадно смотрел на белый рис". "Сейчас, спустя 30 лет, в стране произошли потрясающие перемены", — отметил он. "Но я постоянно вспоминаю о тяготах прошлого, когда думаю о нынешней счастливой жизни", — написал он.Пользователь под ником Уханьская Парча признался, что запомнил каждый из тех немногочисленных дней в детстве, когда на столе был белый рис, не говоря уже о мясе, которое привозили в качестве подарка на праздники."Я не могу не согласиться с Путиным: каждым словом он наносит удары по стратегически важным местам Запада", — написал он и добавил, что США только "любуются сами собой". "Кто не слепой и не дурак, тот может понять слова Путина", — считает комментатор Спокойный Гриффиндор.Читатель под ником Навсегда Вышел отметил, что в детстве мечтал о машине, а сейчас хочет обзавестись домом на колесах."Вот они, изменения в уровне жизни", — подчеркнул он. Комментатор с ником Пятитысячетонный Кролик считает, что за последние 40 лет китайцы прожили жизнь нескольких поколений."Путин понимает Китай, но, к сожалению, СССР больше нет", — отметил taozi1494."Президент России Владимир Путин высоко оценил большие достижения Китая в сокращении бедности, что является объективным и актуальным. Но нелегко надеяться, что политики в США и странах Запада снимут розовые очки и остановят свои атаки на Китай", — говорится в комментарии пользователя Один Лист З Осень."Так называемые развитые страны просто не хотят работать, они хотят заполучить мировые ресурсы, печатая деньги", — написал Мирная Улица.Другой комментатор отметил, что коронавирус помог США "избавиться" от бедных."Так что можно считать, что США тоже удалось сократить бедность", — добавил он.Пользователь с ником Бедро Комара заявил, что цель США — не сокращать бедность, а обеспечить себя рабочей силой, чтобы удовлетворить "алчные запросы капиталистов". По его словам, пандемия для них выгодна."Ведь таким образом им нужно лишь привозить более горемычных и бедных людей из других стран, чтобы восполнить нехватку рабочей силы, чтобы каждый получил то, что ему нужно", — пояснил комментатор.Еще один пользователь обвинил США и капитализм в том, что другие люди живут в нищете."Американцы, как злокачественная опухоль, хотят контролировать всю планету", — написал он и добавил, что самое главное для них — сохранять власть.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210127/davos-1594798218.html

https://ria.ru/20210127/balans-1594808587.html

https://ria.ru/20210128/forum-1594853357.html

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россия, владимир путин, китай, сша