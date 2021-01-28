https://ria.ru/20210128/putin-1594969203.html

Путин назначил Алексея Лабецкого новым послом России в Бразилии

Путин назначил Алексея Лабецкого новым послом России в Бразилии

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Лабецкого новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бразилии, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:17

2021-01-28T15:17

2021-01-28T15:17

россия

алексей лабецкий

сергей акопов (дипломат)

владимир путин

суринам

бразилия

политика

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Лабецкого новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бразилии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно информации на сайте МИД России, ранее Лабецкий занимал пост заместителя директора латиноамериканского департамента российского внешнеполитического ведомства."Назначить Лабецкого Алексея Казимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Федеративной Республике Бразилия", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил Сергея Акопова от обязанностей посла РФ в Бразилии и по совместительству в Республике Суринам.

https://ria.ru/20201202/posol-1587358228.html

https://ria.ru/20210121/babich-1594035959.html

россия

суринам

бразилия

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россия, алексей лабецкий, сергей акопов (дипломат), владимир путин, суринам, бразилия, политика