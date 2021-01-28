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Путин назначил Алексея Лабецкого новым послом России в Бразилии
Путин назначил Алексея Лабецкого новым послом России в Бразилии
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Лабецкого новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бразилии, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:17
2021-01-28T15:17
россия
алексей лабецкий
сергей акопов (дипломат)
владимир путин
суринам
бразилия
политика
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Лабецкого новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бразилии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно информации на сайте МИД России, ранее Лабецкий занимал пост заместителя директора латиноамериканского департамента российского внешнеполитического ведомства."Назначить Лабецкого Алексея Казимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Федеративной Республике Бразилия", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил Сергея Акопова от обязанностей посла РФ в Бразилии и по совместительству в Республике Суринам.
https://ria.ru/20201202/posol-1587358228.html
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россия, алексей лабецкий, сергей акопов (дипломат), владимир путин, суринам, бразилия, политика

Путин назначил Алексея Лабецкого новым послом России в Бразилии

15:17 28.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Лабецкого новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бразилии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно информации на сайте МИД России, ранее Лабецкий занимал пост заместителя директора латиноамериканского департамента российского внешнеполитического ведомства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 15:32
Путин назначил нового посла на Мадагаскаре
"Назначить Лабецкого Алексея Казимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Федеративной Республике Бразилия", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил Сергея Акопова от обязанностей посла РФ в Бразилии и по совместительству в Республике Суринам.
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РоссияАлексей ЛабецкийСергей Акопов (дипломат)Владимир ПутинСуринамБразилияПолитика
 
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