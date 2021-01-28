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Путин призвал власти слаженно бороться с COVID-19
Путин призвал власти слаженно бороться с COVID-19
Президент России Владимир Путин призвал федеральные и региональные власти работать слаженно на фоне пандемии коронавируса, сопоставляя свои действия с уровнем... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:13
2021-01-28T15:13
2021-01-28T15:24
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
политика
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал федеральные и региональные власти работать слаженно на фоне пандемии коронавируса, сопоставляя свои действия с уровнем угроз."В целом, что касается борьбы с пандемией, я просил бы вас, как и прежде, работать слаженно и на федеральном, и на региональном уровне, сопоставляя все наши действия с уровнем угроз, которые сохраняются на сегодняшний день", - сказал Путин на совещании с кабмином.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, политика