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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/putin-1594967260.html
Путин призвал действовать аккуратно, помогая гражданам и экономике
Путин призвал действовать аккуратно, помогая гражданам и экономике
Власти РФ в сегодняшних условиях борьбы с коронавирусом должны действовать очень аккуратно - помогать как гражданам, так и экономике, заявил на совещании с... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:10
2021-01-28T15:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти РФ в сегодняшних условиях борьбы с коронавирусом должны действовать очень аккуратно - помогать как гражданам, так и экономике, заявил на совещании с кабмином президент России Владимир Путин.Путин отметил, что расслабляться в ситуации с коронавирусом преждевременно. Президент добавил, что в разговорах с руководителями регионов все время говорит о необходимости соблюдать меры предосторожности и требования санитарных врачей, а также иметь резервы коечного фонда и всех средств, необходимых для борьбы с COVID-19."То же самое касается и транспорта. Мы должны действовать очень аккуратно, помогая и гражданам, помогая экономике",- подчеркнул президент.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин призвал действовать аккуратно, помогая гражданам и экономике

15:10 28.01.2021 (обновлено: 15:21 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти РФ в сегодняшних условиях борьбы с коронавирусом должны действовать очень аккуратно - помогать как гражданам, так и экономике, заявил на совещании с кабмином президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что расслабляться в ситуации с коронавирусом преждевременно. Президент добавил, что в разговорах с руководителями регионов все время говорит о необходимости соблюдать меры предосторожности и требования санитарных врачей, а также иметь резервы коечного фонда и всех средств, необходимых для борьбы с COVID-19.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 15:05Распространение коронавируса
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"То же самое касается и транспорта. Мы должны действовать очень аккуратно, помогая и гражданам, помогая экономике",- подчеркнул президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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