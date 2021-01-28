https://ria.ru/20210128/putin-1594967260.html

Путин призвал действовать аккуратно, помогая гражданам и экономике

Путин призвал действовать аккуратно, помогая гражданам и экономике

Власти РФ в сегодняшних условиях борьбы с коронавирусом должны действовать очень аккуратно - помогать как гражданам, так и экономике, заявил на совещании с... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:10

2021-01-28T15:10

2021-01-28T15:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти РФ в сегодняшних условиях борьбы с коронавирусом должны действовать очень аккуратно - помогать как гражданам, так и экономике, заявил на совещании с кабмином президент России Владимир Путин.Путин отметил, что расслабляться в ситуации с коронавирусом преждевременно. Президент добавил, что в разговорах с руководителями регионов все время говорит о необходимости соблюдать меры предосторожности и требования санитарных врачей, а также иметь резервы коечного фонда и всех средств, необходимых для борьбы с COVID-19."То же самое касается и транспорта. Мы должны действовать очень аккуратно, помогая и гражданам, помогая экономике",- подчеркнул президент.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594965822.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество