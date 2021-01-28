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Машина разминирования "Листва" для ракетчиков получит усиленную СВЧ-пушку
Машина разминирования "Листва" для ракетчиков получит усиленную СВЧ-пушку
Российскую машину дистанционного разминирования "Листва", созданную для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), оснастят более мощной СВЧ-пушкой,... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T10:02
2021-01-28T11:01
ракетные войска стратегического назначения
ростех
безопасность
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российскую машину дистанционного разминирования "Листва", созданную для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), оснастят более мощной СВЧ-пушкой, сообщила РИА Новости госкорпорация "Ростех"."Листва" также получит новые системы управления и освещения обстановки. Модернизацию машины ведет краснодарский приборный завод "Каскад" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех").Не имеющая аналогов "Листва" применяется в РВСН для сопровождения мобильных стратегических ракетных комплексов "Ярс" и "Тополь-М". Машина способна обнаружить взрывные устройства на дальности до 100 метров, после чего сверхвысокочастотным излучением подрывает их или выводит из строя их электронику."Листва" смонтирована на базе бронеавтомобиля "Булат". Комплекс имеет характерные внешние особенности: на крыше машины установлена параболическая антенна СВЧ-излучения, а в носовой части корпуса навешен похожий на ограждение поисковый модуль. Члены экипажа "Листвы" могут работать и снаружи бронеавтомобиля, тогда они надевают спецкостюмы, защищающие от электромагнитного излучения.
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ракетные войска стратегического назначения, ростех, безопасность

Машина разминирования "Листва" для ракетчиков получит усиленную СВЧ-пушку

10:02 28.01.2021 (обновлено: 11:01 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашина дистанционного разминирования "Листва" Новосибирского ракетного соединения РВСН перед началом учений в Новосибирской области
Машина дистанционного разминирования Листва Новосибирского ракетного соединения РВСН перед началом учений в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российскую машину дистанционного разминирования "Листва", созданную для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), оснастят более мощной СВЧ-пушкой, сообщила РИА Новости госкорпорация "Ростех".
"Существуют планы по модернизации СВЧ-установки с увеличением импульсной мощности не менее чем на пять мегаватт. Это позволит повысить дальность уничтожения взрывных устройств", — отметили в компании.
"Листва" также получит новые системы управления и освещения обстановки. Модернизацию машины ведет краснодарский приборный завод "Каскад" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех").
Не имеющая аналогов "Листва" применяется в РВСН для сопровождения мобильных стратегических ракетных комплексов "Ярс" и "Тополь-М". Машина способна обнаружить взрывные устройства на дальности до 100 метров, после чего сверхвысокочастотным излучением подрывает их или выводит из строя их электронику.
"Листва" смонтирована на базе бронеавтомобиля "Булат". Комплекс имеет характерные внешние особенности: на крыше машины установлена параболическая антенна СВЧ-излучения, а в носовой части корпуса навешен похожий на ограждение поисковый модуль. Члены экипажа "Листвы" могут работать и снаружи бронеавтомобиля, тогда они надевают спецкостюмы, защищающие от электромагнитного излучения.
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