Машина разминирования "Листва" для ракетчиков получит усиленную СВЧ-пушку
10:02 28.01.2021 (обновлено: 11:01 28.01.2021)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашина дистанционного разминирования "Листва" Новосибирского ракетного соединения РВСН перед началом учений в Новосибирской области
"Существуют планы по модернизации СВЧ-установки с увеличением импульсной мощности не менее чем на пять мегаватт. Это позволит повысить дальность уничтожения взрывных устройств", — отметили в компании.
"Листва" также получит новые системы управления и освещения обстановки. Модернизацию машины ведет краснодарский приборный завод "Каскад" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех").
Не имеющая аналогов "Листва" применяется в РВСН для сопровождения мобильных стратегических ракетных комплексов "Ярс" и "Тополь-М". Машина способна обнаружить взрывные устройства на дальности до 100 метров, после чего сверхвысокочастотным излучением подрывает их или выводит из строя их электронику.
"Листва" смонтирована на базе бронеавтомобиля "Булат". Комплекс имеет характерные внешние особенности: на крыше машины установлена параболическая антенна СВЧ-излучения, а в носовой части корпуса навешен похожий на ограждение поисковый модуль. Члены экипажа "Листвы" могут работать и снаружи бронеавтомобиля, тогда они надевают спецкостюмы, защищающие от электромагнитного излучения.
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