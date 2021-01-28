https://ria.ru/20210128/pushka-1594902349.html

Машина разминирования "Листва" для ракетчиков получит усиленную СВЧ-пушку

Машина разминирования "Листва" для ракетчиков получит усиленную СВЧ-пушку

Российскую машину дистанционного разминирования "Листва", созданную для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), оснастят более мощной СВЧ-пушкой,... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:02

2021-01-28T10:02

2021-01-28T11:01

ракетные войска стратегического назначения

ростех

безопасность

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российскую машину дистанционного разминирования "Листва", созданную для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), оснастят более мощной СВЧ-пушкой, сообщила РИА Новости госкорпорация "Ростех"."Листва" также получит новые системы управления и освещения обстановки. Модернизацию машины ведет краснодарский приборный завод "Каскад" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех").Не имеющая аналогов "Листва" применяется в РВСН для сопровождения мобильных стратегических ракетных комплексов "Ярс" и "Тополь-М". Машина способна обнаружить взрывные устройства на дальности до 100 метров, после чего сверхвысокочастотным излучением подрывает их или выводит из строя их электронику."Листва" смонтирована на базе бронеавтомобиля "Булат". Комплекс имеет характерные внешние особенности: на крыше машины установлена параболическая антенна СВЧ-излучения, а в носовой части корпуса навешен похожий на ограждение поисковый модуль. Члены экипажа "Листвы" могут работать и снаружи бронеавтомобиля, тогда они надевают спецкостюмы, защищающие от электромагнитного излучения.

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/avangard-1590362058.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетные войска стратегического назначения, ростех, безопасность