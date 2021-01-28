https://ria.ru/20210128/protsessor-1594972464.html
Инсайдеры раскрыли характеристики новых процессоров Intel Rocket Lake-S
Инсайдеры раскрыли характеристики новых процессоров Intel Rocket Lake-S
Спецификации нескольких процессоров Intel Core 11-го поколения оказались раскрыты до их презентации. Об этом сообщает портал Videocardz со ссылкой на источник. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:27
2021-01-28T15:27
2021-01-28T15:44
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Спецификации нескольких процессоров Intel Core 11-го поколения оказались раскрыты до их презентации. Об этом сообщает портал Videocardz со ссылкой на источник.Первыми в серии Rocket Lake-S представят три процессора: Core i5-11600K, Core i7-11700K и Core i9-11900K. Если первый будет шестиядерным, то старшие модели получат восьмиядерную конфигурацию.Процессоры поддерживают оперативную память DDR4-3200 и аналогичные требования к системе охлаждения чипа, что и у 10-го поколения. Новый Core i9 получит технологию Thermal Velocity Boost, которая позволит разгонять тактовую частоту до 5,3 гигагерц.Ожидается, что компания Intel представит процессоры нового поколения уже в марте 2021 года. Стоимость чипов пока не раскрывается.
https://ria.ru/20201008/ryzen-1578930213.html
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компьютерные технологии, процессоры, intel corporation, технологии
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Спецификации нескольких процессоров Intel Core 11-го поколения оказались раскрыты до их презентации. Об этом сообщает
портал Videocardz со ссылкой на источник.
Первыми в серии Rocket Lake-S представят три процессора: Core i5-11600K, Core i7-11700K и Core i9-11900K. Если первый будет шестиядерным, то старшие модели получат восьмиядерную конфигурацию.
Процессоры поддерживают оперативную память DDR4-3200 и аналогичные требования к системе охлаждения чипа, что и у 10-го поколения. Новый Core i9 получит технологию Thermal Velocity Boost, которая позволит разгонять тактовую частоту до 5,3 гигагерц.
Ожидается, что компания Intel представит процессоры нового поколения уже в марте 2021 года. Стоимость чипов пока не раскрывается.