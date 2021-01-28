В Канаде будут судить супругов, привившихся от коронавируса вне очереди
23:35 28.01.2021 (обновлено: 05:01 29.01.2021)
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Супружеская пара, специально прилетевшая в канадскую территорию Юкон из провинции Британская Колумбия для получения прививки раньше своей очереди, предстанет перед судом, сообщает телеканал Global News.
Род Бейкер и его жена Екатерина Бейкер специально прибыли в поселение коренных народов Бивер-Крик, территория Юкон, чтобы привиться вакциной Moderna раньше, чем они должны были привиться в Ванкувере. Пара притворилась сотрудниками сферы жизнеобеспечения, чтобы получить прививку в приоритетном порядке. При этом Бейкеры не соблюли требование двухнедельного карантина для въезжающих в территорию.
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"Я возмущен таким эгоистичным поступком, все мы, жители Юкона, возмущены. Меня пугает мысль, что кто-то готов так ставить под угрозу жизнь своих сограждан", - цитирует телеканал CBC министра общественных служб Юкона Джона Страйкера.
Жители отдаленных поселений Юкона имеют право получить вакцину в приоритетном порядке, так как они считаются более уязвимыми к коронавирусу из-за отдаленности от больниц и недостаточного количества ресурсов для борьбы с пандемией.
Нарушители уже получили штраф. Пара предстанет перед судом 4 мая. Им может грозить тюремное заключение сроком шесть месяцев.
До недавнего времени Род Бейкер являлся исполнительным директором компании Great Canadian Gaming, вследствие скандала он покинул свой пост. Екатерина Бейкер - актриса, снявшаяся в таких фильмах, как "Женская драка" (2020) и "Охота на Санту" (2020).