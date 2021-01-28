https://ria.ru/20210128/prikhodko-1594902193.html

В Москве проходит церемония прощания с Сергеем Приходько

В Москве проходит церемония прощания с Сергеем Приходько

Прощание с помощником главы правительства РФ, бывшим вице-премьером Сергеем Приходько проходит в Центральной клинической больнице в Москве. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:01

2021-01-28T10:01

2021-01-28T13:58

михаил мишустин

дмитрий медведев

сергей приходько

москва

политика

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Прощание с помощником главы правительства РФ, бывшим вице-премьером Сергеем Приходько проходит в Центральной клинической больнице в Москве.Во вторник стало известно, что Приходько скончался на 65-м году жизни, после продолжительной болезни.Церемония прощания началась утром. В траурном зале ЦКБ установлен открытый гроб, расставлены венки от семьи, близких, друзей, горят свечи, играет траурная музыка. Проститься с Приходько пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве.Похороны состоятся позже в четверг на Троекуровском кладбище.Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал заместителем руководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике. В 2012 году он был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, а в 2013 году занял пост вице-премьера и возглавил аппарат кабмина.Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 2018 году назначил Приходько первым замруководителя аппарата правительства, а в 2020 году он стал помощником нового главы кабмина РФ Михаила Мишустина.

https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594641683.html

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Прощание с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько В Москве проходит прощание с бывшим вице-премьером Приходько 2021-01-28T10:01 true PT0M20S

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михаил мишустин, дмитрий медведев, сергей приходько, москва, политика