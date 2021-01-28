https://ria.ru/20210128/pravila-1594929148.html

Россия усовершенствует правила идентификации мигрантов из ЕАЭС

Россия усовершенствует правила идентификации мигрантов из ЕАЭС

Россия усовершенствует правила идентификации мигрантов из ЕАЭС, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:22

2021-01-28T12:22

2021-01-28T12:50

россия

евразийский экономический союз

михаил мишустин

белоруссия

киргизия

армения

в мире

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия усовершенствует правила идентификации мигрантов из ЕАЭС, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Будет усовершенствована система идентификации мигрантов, для въезда которых не требуется оформление визы. И все, кто планирует оставаться в России более 3 месяцев, должны проходить обязательное медицинское освидетельствование, сегодня это необходимое условие, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и других опасных инфекций", - сказал он.Глава правительства уточнил, что в прошлом году на территории России находились более 2,5 миллиона граждан ЕАЭС.В конце октября прошлого года Мишустин заявил, что мобильное приложение для трудоустройства мигрантов в следующем году будет запущено на территории ЕАЭС, власти РФ рассчитывают таким образом привлечь на работу в Россию максимальное число русскоязычных граждан из стран союза.Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в 2020 году запустила официальный портал для поиска работы на территории всех стран-участниц "Работа без границ". Как поясняла пресс-служба организации, проект станет частью единой цифровой экосистемы в сфере трудоустройства и занятости.В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/eaes-1593862137.html

россия

белоруссия

киргизия

армения

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2021

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россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, белоруссия, киргизия, армения, в мире