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Россия усовершенствует правила идентификации мигрантов из ЕАЭС
Россия усовершенствует правила идентификации мигрантов из ЕАЭС
Россия усовершенствует правила идентификации мигрантов из ЕАЭС, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:22
2021-01-28T12:50
россия
евразийский экономический союз
михаил мишустин
белоруссия
киргизия
армения
в мире
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия усовершенствует правила идентификации мигрантов из ЕАЭС, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Будет усовершенствована система идентификации мигрантов, для въезда которых не требуется оформление визы. И все, кто планирует оставаться в России более 3 месяцев, должны проходить обязательное медицинское освидетельствование, сегодня это необходимое условие, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и других опасных инфекций", - сказал он.Глава правительства уточнил, что в прошлом году на территории России находились более 2,5 миллиона граждан ЕАЭС.В конце октября прошлого года Мишустин заявил, что мобильное приложение для трудоустройства мигрантов в следующем году будет запущено на территории ЕАЭС, власти РФ рассчитывают таким образом привлечь на работу в Россию максимальное число русскоязычных граждан из стран союза.Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в 2020 году запустила официальный портал для поиска работы на территории всех стран-участниц "Работа без границ". Как поясняла пресс-служба организации, проект станет частью единой цифровой экосистемы в сфере трудоустройства и занятости.В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, белоруссия, киргизия, армения, в мире

Россия усовершенствует правила идентификации мигрантов из ЕАЭС

12:22 28.01.2021 (обновлено: 12:50 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия усовершенствует правила идентификации мигрантов из ЕАЭС, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Будет усовершенствована система идентификации мигрантов, для въезда которых не требуется оформление визы. И все, кто планирует оставаться в России более 3 месяцев, должны проходить обязательное медицинское освидетельствование, сегодня это необходимое условие, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и других опасных инфекций", - сказал он.
Глава правительства уточнил, что в прошлом году на территории России находились более 2,5 миллиона граждан ЕАЭС.
В конце октября прошлого года Мишустин заявил, что мобильное приложение для трудоустройства мигрантов в следующем году будет запущено на территории ЕАЭС, власти РФ рассчитывают таким образом привлечь на работу в Россию максимальное число русскоязычных граждан из стран союза.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в 2020 году запустила официальный портал для поиска работы на территории всех стран-участниц "Работа без границ". Как поясняла пресс-служба организации, проект станет частью единой цифровой экосистемы в сфере трудоустройства и занятости.
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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РоссияЕвразийский экономический союзМихаил МишустинБелоруссияКиргизияАрменияВ мире
 
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