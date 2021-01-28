Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/pozhar-1594903014.html
Названа предварительная причина пожара на пороховом заводе в Перми
Названа предварительная причина пожара на пороховом заводе в Перми
Причиной пожара на территории Пермского порохового завода, по предварительным данным, могло стать нарушение правил безопасности при проведении работ с... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T10:12
2021-01-28T10:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594897020_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7c9283d22ebd3c28a2e21d4e6e751963.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Причиной пожара на территории Пермского порохового завода, по предварительным данным, могло стать нарушение правил безопасности при проведении работ с взрывоопасными веществами, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.По информации ГУМЧС РФ по региону, в 08.30 (06.30 мск) в оперативную дежурную смену от диспетчера ЕДДС Перми поступило сообщение о том, что пожарно-спасательные подразделения выезжали на улицу Гальперина (территория порохового завода). В пресс-службе краевого минздрава добавили, что, по предварительным данным, пострадали трое мужчин, которые доставлены в ожоговый центр."Пока основная версия пожара - нарушение техники безопасности", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, угроза для жизни и здоровья жителей Перми отсутствует. Имеются пострадавшие.
https://ria.ru/20210126/pozhar-1594575712.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пожар на пороховом заводе в Перми. Кадры очевидцев
Пожар на пороховом заводе в Перми. Кадры очевидцев
2021-01-28T10:12
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594897020_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_8f57d8cd7c9963260ef7615d5a95bb6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермь, происшествия

Названа предварительная причина пожара на пороховом заводе в Перми

10:12 28.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Причиной пожара на территории Пермского порохового завода, по предварительным данным, могло стать нарушение правил безопасности при проведении работ с взрывоопасными веществами, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По информации ГУМЧС РФ по региону, в 08.30 (06.30 мск) в оперативную дежурную смену от диспетчера ЕДДС Перми поступило сообщение о том, что пожарно-спасательные подразделения выезжали на улицу Гальперина (территория порохового завода). В пресс-службе краевого минздрава добавили, что, по предварительным данным, пострадали трое мужчин, которые доставлены в ожоговый центр.
"Пока основная версия пожара - нарушение техники безопасности", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, угроза для жизни и здоровья жителей Перми отсутствует. Имеются пострадавшие.
Пожар на территории завода Уфаоргсинтез - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 08:49
Медики оценили состояние пострадавшего при пожаре на заводе в Уфе
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПермьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
Лента новостейМолния