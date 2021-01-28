https://ria.ru/20210128/pozhar-1594903014.html

Названа предварительная причина пожара на пороховом заводе в Перми

Названа предварительная причина пожара на пороховом заводе в Перми

Причиной пожара на территории Пермского порохового завода, по предварительным данным, могло стать нарушение правил безопасности при проведении работ с... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:12

2021-01-28T10:12

2021-01-28T10:12

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пермь

происшествия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Причиной пожара на территории Пермского порохового завода, по предварительным данным, могло стать нарушение правил безопасности при проведении работ с взрывоопасными веществами, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.По информации ГУМЧС РФ по региону, в 08.30 (06.30 мск) в оперативную дежурную смену от диспетчера ЕДДС Перми поступило сообщение о том, что пожарно-спасательные подразделения выезжали на улицу Гальперина (территория порохового завода). В пресс-службе краевого минздрава добавили, что, по предварительным данным, пострадали трое мужчин, которые доставлены в ожоговый центр."Пока основная версия пожара - нарушение техники безопасности", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, угроза для жизни и здоровья жителей Перми отсутствует. Имеются пострадавшие.

https://ria.ru/20210126/pozhar-1594575712.html

пермь

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2021

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Пожар на пороховом заводе в Перми. Кадры очевидцев Пожар на пороховом заводе в Перми. Кадры очевидцев 2021-01-28T10:12 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермь, происшествия