https://ria.ru/20210128/pozhar-1594903014.html
Названа предварительная причина пожара на пороховом заводе в Перми
Названа предварительная причина пожара на пороховом заводе в Перми
Причиной пожара на территории Пермского порохового завода, по предварительным данным, могло стать нарушение правил безопасности при проведении работ с... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T10:12
2021-01-28T10:12
2021-01-28T10:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермь
происшествия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Причиной пожара на территории Пермского порохового завода, по предварительным данным, могло стать нарушение правил безопасности при проведении работ с взрывоопасными веществами, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.По информации ГУМЧС РФ по региону, в 08.30 (06.30 мск) в оперативную дежурную смену от диспетчера ЕДДС Перми поступило сообщение о том, что пожарно-спасательные подразделения выезжали на улицу Гальперина (территория порохового завода). В пресс-службе краевого минздрава добавили, что, по предварительным данным, пострадали трое мужчин, которые доставлены в ожоговый центр."Пока основная версия пожара - нарушение техники безопасности", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, угроза для жизни и здоровья жителей Перми отсутствует. Имеются пострадавшие.
https://ria.ru/20210126/pozhar-1594575712.html
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Пожар на пороховом заводе в Перми. Кадры очевидцев
Пожар на пороховом заводе в Перми. Кадры очевидцев
2021-01-28T10:12
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PT0M26S
РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермь, происшествия