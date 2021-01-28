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Госдума и бундестаг будут бороться с санкциями по "Северному потоку — 2"
Госдума и бундестаг будут бороться с санкциями по "Северному потоку — 2"
Комитет Госдумы по энергетике и комитет и бундестага по экономике и энергетике договорились оказывать сопротивление попыткам остановить строительство... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T19:17
2021-01-28T19:18
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
павел завальный
госдума рф
джо байден
германия
сша
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике и комитет и бундестага по экономике и энергетике договорились оказывать сопротивление попыткам остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил журналистам глава комитета Госдумы Павел Завальный."Давления пока нет, но есть предложение администрации вновь избранного президента (США Джо Байдена - ред.) приостановить реализацию проекта и еще раз обсудить со своими союзниками, в том числе из Евросоюза и немецкими коллегами, целесообразность и необходимость продолжения его строительства и окончания строительства. Такой посыл есть", - сказал Завальный по итогам встречи членов комитетов."Общая позиция, ... что "Северный поток — 2" должен быть достроен, и что он нужен и Германии, и Европе, в том числе для достижения экологических целей как в Германии, так и в Европе, и, что комитет будет оказывать всяческое сопротивление разного рода попыткам, в том числе американской стороны, по приостановке реализации этого проекта", - подчеркнул он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и в водах Германии - около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".
https://ria.ru/20210127/evrosoyuz-1594816130.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/sevpotok-1594752548.html
https://ria.ru/20210126/potok-1594672943.html
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, павел завальный, госдума рф, джо байден, германия, сша, украина

Госдума и бундестаг будут бороться с санкциями по "Северному потоку — 2"

19:17 28.01.2021 (обновлено: 19:18 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике и комитет и бундестага по экономике и энергетике договорились оказывать сопротивление попыткам остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил журналистам глава комитета Госдумы Павел Завальный.
"Давления пока нет, но есть предложение администрации вновь избранного президента (США Джо Байдена - ред.) приостановить реализацию проекта и еще раз обсудить со своими союзниками, в том числе из Евросоюза и немецкими коллегами, целесообразность и необходимость продолжения его строительства и окончания строительства. Такой посыл есть", - сказал Завальный по итогам встречи членов комитетов.
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27 января, 16:01
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"Общая позиция, ... что "Северный поток — 2" должен быть достроен, и что он нужен и Германии, и Европе, в том числе для достижения экологических целей как в Германии, так и в Европе, и, что комитет будет оказывать всяческое сопротивление разного рода попыткам, в том числе американской стороны, по приостановке реализации этого проекта", - подчеркнул он.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 11:22Сказано в эфире
Аналитик о ситуации вокруг "Северного потока-2": Байден будет уговаривать
Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и в водах Германии - около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 17:39
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РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Павел ЗавальныйГосдума РФДжо БайденГерманияСШАУкраина
 
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