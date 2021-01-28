https://ria.ru/20210128/politsiya-1594981285.html

Дочь журналистки Ирины Славиной вызвали в полицию после акции 23 января

Дочь журналистки Ирины Славиной вызвали в полицию после акции 23 января

Корреспондент издания KozaPress Маргарита Мурахтаева, дочь покончившей с собой нижегородской журналистки Ирины Славиной, сообщила, что ее вызвали в полицию... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T16:00

2021-01-28T16:00

2021-01-28T16:35

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Корреспондент издания KozaPress Маргарита Мурахтаева, дочь покончившей с собой нижегородской журналистки Ирины Славиной, сообщила, что ее вызвали в полицию после несогласованной акции 23 января.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". В Нижнем Новгороде, по данным городской администрации, 23 января участниками несогласованной акции на улице Большой Покровской и на площади Минина стали около 1,5 тысячи человек."Полиция пришла к нам 27 января в районе 20.00. Повестку принял мой папа. Собираюсь прийти в полицию, когда вернусь в Нижний Новгород", - сообщила РИА Новости Мурахтаева, добавив, что сейчас находится в Санкт-Петербурге."Мне вменяют административное правонарушение ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - рассказала она.Она заявила, что была на акции в Нижнем Новгороде 23 января в качестве журналиста. "У меня было редакционное задание и удостоверение СМИ", - добавила девушка.Как сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД, "административных материалов по факту участия данной гражданки в несанкционированном публичном мероприятии 23 января 2021 года ОВД региона не составлялось".В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что повестку Мурахтаевой действительно направляли, как и многим другим участникам акции, которых смогли опознать, поскольку они были без масок. "Мурахтаеву вызывают, чтобы опросить и узнать цель ее пребывания на акции", - сказал собеседник агентства.Мурахтаева, студентка 1 курса филфака Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского, стала работать журналистом интернет-издания KozaPress, публикующего острые и эмоциональные заметки, после гибели матери, которая была его учредителем и главным редактором.Самоубийство журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой), которое она совершила 2 октября 2020 года в центре Нижнего Новгорода, получило большой общественный резонанс. Незадолго до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. За день до случившегося у нее дома прошел обыск. Следственный комитет при этом заверял, что связи между обысками и суицидом нет, а по тому уголовному делу она проходила только свидетелем. Фабула дела не раскрывалась.В этой связи председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев просил главу СК РФ Александра Бастрыкина проверить, насколько "законно и обоснованно" у нее проводился обыск накануне ее смерти и насколько объективно выясняются обстоятельства суицида. В Следственном комитете впоследствии сообщили, что руководителю регионального управления СК РФ поручено организовать "полную, объективную и всестороннюю" проверку доводов из обращения.В декабре вопрос о Славиной задавали Владимиру Путину – президент выразил мнение, что случившееся "напрямую не связано все-таки с какими-то злоупотреблениями со стороны следствия", раз уголовное дело в отношении нее не возбуждалось. По словам главы государства, проблем в ходе следствия "всегда и везде огромное количество", но "над каждым конкретным случаем (предполагаемых нарушений) надо обязательно работать и на него реагировать, чтобы не было массовости".

https://ria.ru/20210128/proverka-1594978408.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/volkov-1594926604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия