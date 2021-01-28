МИД Армении призвал Азербайджан как можно скорее решить вопрос пленных
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖитель Мартуни, вернувшийся в свой дом после объявления перемирия
ЕРЕВАН, 28 янв – РИА Новости. Глава МИД Армении Ара Айвазян призвал Азербайджан как можно скорее решить вопрос пленных, по его мнению, пока Баку спекулирует на этой теме.
"Чтобы говорить о стабильности, безопасности, мире в регионе, в первую очередь нужно создать атмосферу доверия. Такая атмосфера может быть сформирована, в первую очередь, в случае освобождения наших пленных. Думаю, что Азербайджан должен понять, что это гуманитарный вопрос, и если спекуляции вокруг него продолжатся, то, я уверен, этот вопрос может стать проблематичным для Азербайджана", - сказал Айвазян журналистам.
Он добавил, что созданная в Армении межведомственная рабочая группа по вопросам пленных действует в ежедневном режиме. "По нашей линии, вы видите, что международное давление с каждым днем растет. Надеюсь, что Азербайджан поймет необходимость скорейшего решения вопроса", - отметил глава МИД.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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