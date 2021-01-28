https://ria.ru/20210128/plennye-1594929594.html

МИД Армении призвал Азербайджан как можно скорее решить вопрос пленных

МИД Армении призвал Азербайджан как можно скорее решить вопрос пленных

Глава МИД Армении Ара Айвазян призвал Азербайджан как можно скорее решить вопрос пленных, по его мнению, пока Баку спекулирует на этой теме. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:25

2021-01-28T12:25

2021-01-28T12:25

ситуация в нагорном карабахе

ара айвазян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

политика

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ЕРЕВАН, 28 янв – РИА Новости. Глава МИД Армении Ара Айвазян призвал Азербайджан как можно скорее решить вопрос пленных, по его мнению, пока Баку спекулирует на этой теме.Он добавил, что созданная в Армении межведомственная рабочая группа по вопросам пленных действует в ежедневном режиме. "По нашей линии, вы видите, что международное давление с каждым днем растет. Надеюсь, что Азербайджан поймет необходимость скорейшего решения вопроса", - отметил глава МИД.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210118/karabakh-1593490495.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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ара айвазян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире, политика