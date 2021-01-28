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Ситуация в Нагорном Карабахе
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МИД Армении призвал Азербайджан как можно скорее решить вопрос пленных
МИД Армении призвал Азербайджан как можно скорее решить вопрос пленных
Глава МИД Армении Ара Айвазян призвал Азербайджан как можно скорее решить вопрос пленных, по его мнению, пока Баку спекулирует на этой теме. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:25
2021-01-28T12:25
ситуация в нагорном карабахе
ара айвазян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
политика
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ЕРЕВАН, 28 янв – РИА Новости. Глава МИД Армении Ара Айвазян призвал Азербайджан как можно скорее решить вопрос пленных, по его мнению, пока Баку спекулирует на этой теме.Он добавил, что созданная в Армении межведомственная рабочая группа по вопросам пленных действует в ежедневном режиме. "По нашей линии, вы видите, что международное давление с каждым днем растет. Надеюсь, что Азербайджан поймет необходимость скорейшего решения вопроса", - отметил глава МИД.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210118/karabakh-1593490495.html
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ара айвазян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире, политика

МИД Армении призвал Азербайджан как можно скорее решить вопрос пленных

12:25 28.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖитель Мартуни, вернувшийся в свой дом после объявления перемирия
Житель Мартуни, вернувшийся в свой дом после объявления перемирия - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 28 янв – РИА Новости. Глава МИД Армении Ара Айвазян призвал Азербайджан как можно скорее решить вопрос пленных, по его мнению, пока Баку спекулирует на этой теме.
"Чтобы говорить о стабильности, безопасности, мире в регионе, в первую очередь нужно создать атмосферу доверия. Такая атмосфера может быть сформирована, в первую очередь, в случае освобождения наших пленных. Думаю, что Азербайджан должен понять, что это гуманитарный вопрос, и если спекуляции вокруг него продолжатся, то, я уверен, этот вопрос может стать проблематичным для Азербайджана", - сказал Айвазян журналистам.
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Он добавил, что созданная в Армении межведомственная рабочая группа по вопросам пленных действует в ежедневном режиме. "По нашей линии, вы видите, что международное давление с каждым днем растет. Надеюсь, что Азербайджан поймет необходимость скорейшего решения вопроса", - отметил глава МИД.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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