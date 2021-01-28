https://ria.ru/20210128/pitanie-1594892367.html

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться в пожилом возрасте

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться в пожилом возрасте

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по питанию для людей старше 60 лет. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T08:18

2021-01-28T08:18

2021-01-28T10:38

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по питанию для людей старше 60 лет.Пожилым нужно ограничивать калорийность блюд: в первую очередь советуют сократить количество животных жиров, простых сахаров и поваренной соли. При этом важно, чтобы пища была богата аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами, растительными жирами и пищевыми волокнами.Кроме того, с возрастом повышается потребность в микронутриентах. В организм регулярно должны поступать витамины-антиоксиданты. Среди минеральных веществ выделяют кальций, калий, железо, магний, цинк, хром, обеспечивающие регуляцию костного метаболизма, системы свертывания крови, водно-электролитного баланса, функций центральной нервной системы, углеводного и жирового обменов.Специалисты рекомендуют выстраивать режим исходя из четырех- или пятиразового дробного питания без больших перерывов. Изменения рациона поможет уменьшить вероятность развития неприятных и опасных для жизни заболеваний: сахарного диабета, инфаркта, инсульта."Помните, что на продолжительность жизни влияет не только изменение рациона, но и регулярная физическая активность, ведение здорового образа жизни и располагающая наследственность. Питайтесь правильно, живите долго и выглядите молодо в любом возрасте", — добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/produkty-1594671314.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество