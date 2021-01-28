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Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться в пожилом возрасте
Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться в пожилом возрасте
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по питанию для людей старше 60 лет. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T08:18
2021-01-28T10:38
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по питанию для людей старше 60 лет.Пожилым нужно ограничивать калорийность блюд: в первую очередь советуют сократить количество животных жиров, простых сахаров и поваренной соли. При этом важно, чтобы пища была богата аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами, растительными жирами и пищевыми волокнами.Кроме того, с возрастом повышается потребность в микронутриентах. В организм регулярно должны поступать витамины-антиоксиданты. Среди минеральных веществ выделяют кальций, калий, железо, магний, цинк, хром, обеспечивающие регуляцию костного метаболизма, системы свертывания крови, водно-электролитного баланса, функций центральной нервной системы, углеводного и жирового обменов.Специалисты рекомендуют выстраивать режим исходя из четырех- или пятиразового дробного питания без больших перерывов. Изменения рациона поможет уменьшить вероятность развития неприятных и опасных для жизни заболеваний: сахарного диабета, инфаркта, инсульта."Помните, что на продолжительность жизни влияет не только изменение рациона, но и регулярная физическая активность, ведение здорового образа жизни и располагающая наследственность. Питайтесь правильно, живите долго и выглядите молодо в любом возрасте", — добавляется в сообщении.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться в пожилом возрасте

08:18 28.01.2021 (обновлено: 10:38 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Виктор Гохович / Перейти в фотобанкРабота полевой кухни на острове Русский во Владивостоке
Работа полевой кухни на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Виктор Гохович
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по питанию для людей старше 60 лет.
Пожилым нужно ограничивать калорийность блюд: в первую очередь советуют сократить количество животных жиров, простых сахаров и поваренной соли. При этом важно, чтобы пища была богата аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами, растительными жирами и пищевыми волокнами.
Кроме того, с возрастом повышается потребность в микронутриентах. В организм регулярно должны поступать витамины-антиоксиданты. Среди минеральных веществ выделяют кальций, калий, железо, магний, цинк, хром, обеспечивающие регуляцию костного метаболизма, системы свертывания крови, водно-электролитного баланса, функций центральной нервной системы, углеводного и жирового обменов.
Специалисты рекомендуют выстраивать режим исходя из четырех- или пятиразового дробного питания без больших перерывов.
Изменения рациона поможет уменьшить вероятность развития неприятных и опасных для жизни заболеваний: сахарного диабета, инфаркта, инсульта.
"Помните, что на продолжительность жизни влияет не только изменение рациона, но и регулярная физическая активность, ведение здорового образа жизни и располагающая наследственность. Питайтесь правильно, живите долго и выглядите молодо в любом возрасте", — добавляется в сообщении.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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