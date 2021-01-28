https://ria.ru/20210128/pinokkio-1594850633.html
Люк Эванс сыграет злодея еще в одной экранизации классики Disney
Люк Эванс сыграет злодея еще в одной экранизации классики Disney
Люк Эванс, игравший Гастона в экранизации "Красавицы и чудовища" (2017), вновь предстанет в образе отрицательного героя в аналогичном проекте по мотивам... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T06:38
2021-01-28T06:38
2021-01-28T06:38
культура
кино и сериалы
новости культуры
том хэнкс
роберт земекис
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Люк Эванс, игравший Гастона в экранизации "Красавицы и чудовища" (2017), вновь предстанет в образе отрицательного героя в аналогичном проекте по мотивам Пиноккио. На этот раз он выступит в роли Кучера, сообщает Deadline.Именно он внушает Пиноккио, что тот болен и предлагает отвезти его на Остров удовольствий. Позже выясняется, что кучер превращает детей в ослов, а потом продает их на соляные шахты и заставляет работать.Режиссер проекта — Роберт Земекис. В роли старика Джепетто, который мастерит деревянную куклу из полена, — Том Хэнкс. Классический мультфильм о деревянном мальчишке, который при помощи сверчка пытается доказать, что он достоин того, чтобы стать настоящим, вышел в 1940 году. Это был второй по счету полнометражный проект студии Walt Disney.Лента по мотивам сказки Карло Коллоди получила две премии "Оскар".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, том хэнкс, роберт земекис
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости.
Люк Эванс, игравший Гастона в экранизации "Красавицы и чудовища" (2017), вновь предстанет в образе отрицательного героя в аналогичном проекте по мотивам Пиноккио. На этот раз он выступит в роли Кучера, сообщает
Deadline.
Именно он внушает Пиноккио, что тот болен и предлагает отвезти его на Остров удовольствий. Позже выясняется, что кучер превращает детей в ослов, а потом продает их на соляные шахты и заставляет работать.
Режиссер проекта — Роберт Земекис. В роли старика Джепетто, который мастерит деревянную куклу из полена, — Том Хэнкс.
Классический мультфильм о деревянном мальчишке, который при помощи сверчка пытается доказать, что он достоин того, чтобы стать настоящим, вышел в 1940 году. Это был второй по счету полнометражный проект студии Walt Disney.
Лента по мотивам сказки Карло Коллоди получила две премии "Оскар".