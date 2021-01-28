https://ria.ru/20210128/pinokkio-1594850633.html

Люк Эванс сыграет злодея еще в одной экранизации классики Disney

Люк Эванс сыграет злодея еще в одной экранизации классики Disney

Люк Эванс, игравший Гастона в экранизации "Красавицы и чудовища" (2017), вновь предстанет в образе отрицательного героя в аналогичном проекте по мотивам... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T06:38

2021-01-28T06:38

2021-01-28T06:38

культура

кино и сериалы

новости культуры

том хэнкс

роберт земекис

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Люк Эванс, игравший Гастона в экранизации "Красавицы и чудовища" (2017), вновь предстанет в образе отрицательного героя в аналогичном проекте по мотивам Пиноккио. На этот раз он выступит в роли Кучера, сообщает Deadline.Именно он внушает Пиноккио, что тот болен и предлагает отвезти его на Остров удовольствий. Позже выясняется, что кучер превращает детей в ослов, а потом продает их на соляные шахты и заставляет работать.Режиссер проекта — Роберт Земекис. В роли старика Джепетто, который мастерит деревянную куклу из полена, — Том Хэнкс. Классический мультфильм о деревянном мальчишке, который при помощи сверчка пытается доказать, что он достоин того, чтобы стать настоящим, вышел в 1940 году. Это был второй по счету полнометражный проект студии Walt Disney.Лента по мотивам сказки Карло Коллоди получила две премии "Оскар".

https://ria.ru/20210120/pixar-1593807655.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, том хэнкс, роберт земекис