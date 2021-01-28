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Песков переадресовал вопрос о целях выходящих на акции людей социологам
Песков переадресовал вопрос о целях выходящих на акции людей социологам
Вопрос о том, чего хотят люди, выходящие на протестные акции, нужно адресовать социологам, это тема для объемного анализа с их стороны, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:35
2021-01-28T12:35
дмитрий песков
москва
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вопрос о том, чего хотят люди, выходящие на протестные акции, нужно адресовать социологам, это тема для объемного анализа с их стороны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. Уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил."Это очень объемный вопрос, опять же это, скорее, хлеб социологов, чтобы это обсуждать. Поэтому давайте не будем у социологов этот хлеб забирать... Это не вопрос для конференц-колла, это более объемная вещь и, скорее, это вопрос для такого объемного анализа со стороны социологов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему люди выходят на протестные акции в РФ, чем они недовольны или чего хотят.
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дмитрий песков, москва, общество

Песков переадресовал вопрос о целях выходящих на акции людей социологам

12:35 28.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вопрос о том, чего хотят люди, выходящие на протестные акции, нужно адресовать социологам, это тема для объемного анализа с их стороны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. Уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
"Это очень объемный вопрос, опять же это, скорее, хлеб социологов, чтобы это обсуждать. Поэтому давайте не будем у социологов этот хлеб забирать... Это не вопрос для конференц-колла, это более объемная вещь и, скорее, это вопрос для такого объемного анализа со стороны социологов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему люди выходят на протестные акции в РФ, чем они недовольны или чего хотят.
Иконки социальных сетей на экране телефона - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 12:29
Соцсети активно удаляют призывы к участию в незаконных акциях
 
Дмитрий ПесковМоскваОбщество
 
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