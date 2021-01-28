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Песков не знает об акциях в поддержку президента в предстоящие выходные
Песков не знает об акциях в поддержку президента в предстоящие выходные
В Кремле не знают о том, планируются ли в городах России митинги в поддержку президента РФ Владимира Путина в предстоящие выходные, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:17
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владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Кремле не знают о том, планируются ли в городах России митинги в поддержку президента РФ Владимира Путина в предстоящие выходные, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он отметил, что многие высказываются в поддержку президента и говорят о своей готовности участвовать в акциях, но ему не известно о том, что они как-то организовывались.
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владимир путин, дмитрий песков, политика

Песков не знает об акциях в поддержку президента в предстоящие выходные

12:17 28.01.2021 (обновлено: 12:20 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Кремле не знают о том, планируются ли в городах России митинги в поддержку президента РФ Владимира Путина в предстоящие выходные, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мне, честно говоря, ничего об этом не известно, я не располагаю информацией, может кто-то и подавал заявки в каких-то городах, а может и нет, я просто ничего не знаю на этот счет. Вы знаете, что заявки не в администрацию президента подаются, это надо у городских властей уточнять", - сказал Песков, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле о проведении какого-либо митинга в поддержку президента в эти выходные.
Он отметил, что многие высказываются в поддержку президента и говорят о своей готовности участвовать в акциях, но ему не известно о том, что они как-то организовывались.
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