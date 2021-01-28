https://ria.ru/20210128/peskov-1594927973.html

Песков не знает об акциях в поддержку президента в предстоящие выходные

Песков не знает об акциях в поддержку президента в предстоящие выходные

В Кремле не знают о том, планируются ли в городах России митинги в поддержку президента РФ Владимира Путина в предстоящие выходные, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:17

2021-01-28T12:17

2021-01-28T12:20

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Кремле не знают о том, планируются ли в городах России митинги в поддержку президента РФ Владимира Путина в предстоящие выходные, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он отметил, что многие высказываются в поддержку президента и говорят о своей готовности участвовать в акциях, но ему не известно о том, что они как-то организовывались.

https://ria.ru/20210128/zaderzhanie-1594927794.html

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владимир путин, дмитрий песков, политика